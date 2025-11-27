Симитли и Струмяни също обявиха бедствено положение заради пороите, дежурни обикалят и през нощта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След Петрич и Сандански, още две общини от област Благоевград - Симитли и Струмяни, обявиха бедствено положение. Поройните дъждове в региона не спират от снощи. Засега нивата на големите реки Струма и Места са малко над средните, но все още далеч от критичните стойности, съобщиха от Областната администрация.

По-големият проблем е свързан малките реки, които се вливат в Струма и Места.

В населените места от общините по поречието на Струма има десетки залети дворове и наводнени къщи, има и залети малки мостове, движението по улиците е затруднено.

Падналото количество дъжд по високите части на планините Пирин и Беласица е между 50 и 60 л на кв. м. Падналите камъни в района на Кресненското дефиле са премахнати, съобщават от Областното пътно управление.

Областният управител Георги Динев призовава гражданите да ограничат пътуванията, особено по направления, преминаващи през рискови участъци като дерета, речни корита и склонове.

Институциите остават в повишена готовност, а дежурни екипи следят критичните точки в областта и остават да патрулират и през нощта.