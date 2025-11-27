Благомир Коцев излиза от ареста срещу 200 хил. лв. гаранция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжен съд - Варна пусна от ареста кмета Благомир Коцев под гаранция в размер на 200 хил. лв.

Адвокат Ина Лулчева е доволна от решението на съда, но заяви, че е изненадана от размера на гаранцията. Пред журналисти сподели, че е чула варненци да коментират, че ще съберат сумата, ако трябва.

Гаранцията ще бъде внесена още утре и Коцев ще се прибере при семейството си, и ще се върне на работното си място, допълни адвокат Николай Владимиров.

От прокуратурата заявиха, че не са решили дали ще обжалват промяната на мярката. В момента десетки варненци чакат пред изхода на съдебната палата и скандират "Свобода!" и "Пеевски в затвора".

Съдията по делото Светла Даскалова докладва, че съдът е приел новите три обстоятелства и затова изменил мярката. Първото е, че досъдебното производство е приключило.

Новото обвинение предвижда наказание от 6 години, така че задържане повече от 5 месеца е нерелевантно.

А третото е, че съпругата му Камелия трябва да постъпи за лечение в клиника в Германия на 10 декември и той трябва да се грижи за децата им.

Коцев беше преместен във Варненския затвор, след като ВКС реши делото срещу него и другите четирима обвиняеми да се гледа в морската столица. До развръзката се стигна, след като СГС прекрати производството срещу варненския кмет.

Благомир Коцев е подсъдим за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага.