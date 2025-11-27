Румяна Коларова: Борисов зае лидерска позиция и показа, че той командва ситуацията

Не е ясно дали бюджетът е оттеглен или замразен, това са различни неща. И това е първият отговор, който можем да дадем, че не е ясно още какво е действие. С изявлението на Борисов, който изпревари премиерът Росен Желязков, до някаква степен символично зае лидерска позиция и показа, че той командва ситуацията, коментира проф. Румяна Коларова в "Лице в лице". По думите й снощният протест не е бил масов, той е радикален.

"Рано или късно трябваше да се случи, защото това, което видяхме през последните седмици в парламента, беше демонстративно игнориране на опозицията. Управляващите искаха да покажат, че могат без нея и опозицията не може да участва в вземането на решения", добави тя.

Проф. Коларова обърна внимание, че Денков отрекъл всякакъв вид съвместност на техните позиции с "Възраждане". "Това е устояване на идентичност, иначе ще продължат да губят подкрепа", добави тя.

По думите й правителството до този момент по всякакъв начин е бранил бизнеса. Това е първият бюджет, в който го настъпват и му казват - "трябва да платите".

"Борисов не реагира на протеста, той реагира на бъдещите протести. Страната се надига, тръгва протестна вълна, която прилича на тази през 20-та година. Решението на Борисов е просто като ряпа - няма да съм мишена. Въпросът обаче, е кой да е мишената и това е Пеевски, който заема обратната поза. Той взема тази - нито крачка назад, а напред - ще пазя парламента, само напред. Той тръгва на бой тук, а обратно на това Борисов прави крачка в страни", коментира и социологът Андрей Райчев.