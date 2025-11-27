БСП заплаши да "преосмисли" участието си в кабинета, ако от бюджета отпаднат договорените социални придобивки

Компромиси с доходите, семействата, пенсиите, здравето, състоянието на общините не може да има, заяви председателят на социалистите Атанас Зафиров

Поели сме конкретни ангажименти към българските граждани. Затова участвахме в тази формула на управление. Компромиси с доходите, семействата, пенсиите, здравето, състоянието на общините не може да има. Ако няма възможност да изпълним тези ангажименти и да продължим заложените социални политики, БСП - ОЛ ще преосмисли своето участие в управлението.

Това обяви от централата на БСП на Позитано" 20 Атанас Зафиров, който е председател на партията и вицепремиер в кабинета "Желязков". "Проектобюджет 2026 е най-социалният бюджет, правен до момента, осигурява реално увеличение на доходите, защита на семействата и работещите бедни. Той трябва да своеобразен щит в условията на инфлация и несигурност, и най-вече - защита в навечерието на влизането на България в еврозоната", обясни още той.

По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е поискал бюджетът "да се изтегли, или да намерят законова форма, защото е приет на първо четене", a премиерът Росен Желязков, след коалиционен съвет обясни, че през декември ще се търси златната среда" и диалог с работодатели и синдикати.

Тазсутрешното решение на Съвета за съвместно сътрудничество, обявено от премиера Желязков, Зафиров определи като такова, което "буди сериозно безпокойство". И настоя, че бюджетът не е изтеглен - "процедурата по приемането му бе отложена с решение на Съвета". "Това поставя под сериозен риск всички социални плащания, заложени в бюджета", каза той, въпреки че при обявяването на новината там бе и депутатката от БСП - ОЛ Мая Димитрова, която не взе думата, за да изрази някакви притеснения. Самият Зафиров също бе забелязан в парламента по-рано през деня.

5 часа след края на пресконференцията, обявила замразяването на бюджета, Зафиров даде брифинг, заобиколен от членове на тясното партийно ръководство и обяви, че са повели заседание на Изпълнителното бюро и на коалиционния съвет на БСП - ОЛ.

Според Зафиров пълното оттегляне на бюджета би означавало, че няма да има увеличение на заплати, майчинство, средства за млади лекари, финансиране на общини и всички социални придобивки, за които са се договорили и вече са заложени. "Ще бъдат зачеркнати", добави той.

"БСП - ОЛ обаче ще участва активно в предстоящите дискусии, ще иска срещи с работодатели и синдикати, ако трябва и отделно, но ще защитава социалните политики, заложени в бюджета. Това е нашата червена линия", настоя вицепремиерът.

Той призова работодателите да застанат на страната на обикновения човек, а не срещу повишаването на доходите. "Няма как да има силна икономика, ако работещите останат бедни. Няма да има пазар, ако хората не могат да си позволят продуктите на този пазар", заяви Зафиров.

И добави, че има нужда от предвидимост и социална отговорност, а не от "хаос, импровизации и решения, взимани под натиск".