Съдът остави в ареста 24-годишен, откраднал кола и я карал пиян

На 26 ноември 2025 година, в открито съдебно заседание, Районен съд – Монтана взе мярка за неотклонение „задържане под стража" по отношение на 24-годишния В. М. В., обвиняем за две деяния – противозаконно отнемане на чуждо моторно превозно средство и управление на чуждо моторно превозно средство в пияно състояние.

Пред Районен съд – Монтана делото е образувано по внесено от Районна прокуратура – Монтана искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".

Спрямо В. М. В. са повдигнати две обвинения за това, че на 24 ноември 2025 г., около 2:30 часа, на улица в гр. Монтана, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил, собственост на друго лице, като деянието е извършено в пияно състояние с концентрация на алкохол в кръвта от 1,5 промила, установено по надлежния ред с техническо средство, и повторно след като е осъден за същото деяние, както и за това, че на 24 ноември 2025 г., в района на Младежки дом – Монтана, управлявал лек автомобил, собственост на друго лице, с концентрация на алкохол в кръвта от 1,5 промила, установено по надлежния ред с техническо средство.

В съдебната зала В. М. В. се призна за виновен и изрази съжаление за извършеното, сам поиска да му бъде взета най-тежката мярка за неотклонение.

След като се запозна с всички доказателства по делото и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, съдът обяви, че може да бъде изведено основателно съмнение за съпричастност на В. М. В. към всяко едно от престъпленията, за които е привлечен като обвиняем и за които законът предвижда от 1 до 10 години „лишаване от свобода" за първото деяние, което се явява и тежко умишлено престъпление и от 1 до 3 години „лишаване от свобода" и глоба за второто деяние. Според съдебния състав в конкретния случай са налице доказателства, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление – осъждан е 3 пъти за престъпления от общ характер, не се занимава с обществено полезна дейност, движи се в среди на криминално проявени лица, склонен е към извършване на противоправни прояви и е лице със завишена обществена опасност.

Поради това Районен съд – Монтана уважи искането на Районна прокуратура – Монтана за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо В. М. В.

Определението на Районен съд – Монтана подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест пред Окръжен съд – Монтана в тридневен срок.