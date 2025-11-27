7 са обвинени за престъпна група по разследването за "Исторически парк" на Ивелин Михайлов

Софийска градска прокуратура привлече към наказателна отговорност 7 лица за организирана престъпна група, свързана с корупция. Те са задържани за 72 часа, съобщиха от прокуратурата. Вчера държавното обвинение и Комисията за противодействие на корупцията извършиха 37 обиска в цялата страна.

Обвинението спрямо тях е, че от началото на януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на длъжностни присвоявания, измами и пране на пари.

При извършените претърсвания и изземвания, от които 37 са с предварително дадени разрешения от Софийски градски съд (СГС), а други - в условията на неотложност, са приобщени множество веществени доказателства - различни по вид документи, мобилни телефони, лаптопи и други.

В събота Софийската градска прокуратура ще иска от съда да остави всички 7 обвиняеми в ареста.