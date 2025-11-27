15 г. затвор за 44-годишен, наръгал бившата си приятелка, брат й и техен приятел

На 26 ноември 2025 г., в открито съдебно заседание, Окръжен съд – Монтана осъди на 15 години „лишаване от свобода" при първоначален „строг" режим 44-годишния И. С. И., направил опит умишлено да умъртви две лица и причинил две средни телесни повреди на трето лице.

Пред Окръжен съд – Монтана делото е образувано по внесен от Окръжна прокуратура – Монтана обвинителния акт, според който на 31 юли 2024 г. в гр. Вършец, в частен дом, И. С. И. направил опит да умъртви умишлено чрез наръгване с нож трима души като не довършил деянието по независещи от него причини. В рамките на досъдебното производство са назначени и изпълнени ДНК експертиза, видеотехническа експертиза, съдебна психолого-психиатрична експертиза и съдебномедицински експертизи. Спрямо И. С. И. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража".

Пострадалите лица – 43-годишната Б. М. П., 37-годишният П. М. П. и 63-годишният С. М. П., предявиха граждански искове всеки от по 10 000 лв. като обезщетения за неимуществени вреди и бяха конституирани като граждански ищци и частни обвинители по делото.

Пред съда И. С. И. – с основно образование, безработен, осъждан, заяви, че не е искал да убива никой и е виновен дотолкова, доколкото е нанесъл телесни повреди, отишъл е в дома на бившата си приятелка – 43-годишната Б. М. П., за да си вземе останали там лични вещи, не е очаквал, че там се намират брат й – 37-годишният П. М. П., и техен приятел – 63-годишният С. М. П., както и че той е бил нападнат и се е отбранявал.

След като се запозна с всички материали по делото и изслуша прокурора, обвиняемия и неговата защита, петчленен разширен състав на Окръжен съд – Монтана призна И. С. И. за виновен за това, че е направил опит умишлено да умъртви чрез нанасяне на удари с нож в областта на тялото 43-годишната Б. М. П. и 63-годишния С. М. П. и го осъди на 15 години „лишаване от свобода". Съдебният състав призна И. С. И. за невинен и го оправда за това, че е направил опит умишлено да умъртви чрез нанасяне на удари с нож в областта на тялото 37-годишния П. М. П., магистратите признаха И. С. И. за виновен за това, че е причинил две средни телесни повреди чрез нанасяне на удари с нож в областта на тялото на 37-годишния П. М. П. и го осъди на 4 години „лишаване от свобода". Съдът определи едно общо най-тежко наказание от 15 години „лишаване от свобода", което да бъде изтърпяно при първоначален „строг" режим и приспадна от наложеното му наказание времето през, което е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража".

Съдът извърши групиране на наказанията, определени по други две наказателни дела на Районен съд – Берковица срещу подсъдимия и по настоящото, и определи едно общо най-тежко наказание от 15 години „лишаване от свобода" при първоначален „строг" режим и приспадна от наложеното му общо наказание изтърпяната част от наказанията по двете наказателни дела на Районен съд – Берковица.

Съдът уважи и трите граждански иска и осъди подсъдимия И. С. И. да заплати на всеки един от пострадалите сумата от по 10 000 лева, представляваща обезщетение за причинените им неимуществени вреди.

Подсъдимият И. С. И. е осъден да заплати и направените от Б. М. П. и П. М. П. разноски по делото, както и направените в досъдебното и съдебното производство разноски за експертизи, а също така и стойността на държавната такса върху уважените граждански искове.

Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред Апелативен съд – София.