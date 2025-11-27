ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 13 млн. лева в нови социални центрове и услуги...

Полицаи опитаха да помогнат на паднал на улица пловдивчанин, получиха обиди и клетви

Ваня Драганова

Съдебната палата в Пловдив

Опитал и да удари единия от униформените

Пловдивчанин ще трябва да плати глоба от 100 лв., след като налетя на полицаи, опитали да му помогнат. Около 17,15 часа на 22 ноември т. г. служители на Специализираните полицейски сили при обход на района около стадион "Пловдив" забелязали паднал на пътното платно на бул. "Копривщица" човек, до него било колелото му. Той се изправил и започнал да уринира, на лицето му имало подутина в областта на лявата вежда.  Униформените го попитали има ли нужда от помощ и в отговор получили псувни, обиди, че са корумпирани, и клетвата: "Ще видите какво ще ви се случи, пе*ерасти, дано да умрете!"  Направил опит и да удари единия от полицаите, продължил да псува и когато дошла линейката. 

Изправен пред Районния съд в Пловдив, изразил съжаление за поведението си. В крайна сметка е санкциониран с минималната глоба по Указа за борба с дребното хулиганство. 

Съдебната палата в Пловдив

