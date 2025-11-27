Слави Трифонов към зрителите: Ако вие искате, аз мога пак да бъда ваш водещ (Видео)

Уважаеми зрители, винаги съм бил откровен с вас, ако имам възможност, ако има необходимите условия и ако вие искате, аз мога пак да бъда ваш водещ - за ваша радост и за ужас на много други, за които се сещам. Това заяви в свое видеоизявление Слави Трифонов, лидер на ИТН и дългогодишен водещ на "Шоуто на Слави". Днес то става на 25 години.

Ето какво още каза Слави във видеото:

Такава ми е натурата, че отбелязването на някакви годишнини не ме впечатлява особено. Може би не съм прав, защото какви точно са годишнините. Сега има една годишнина, която си струва да отбележа, основно заради вас и заради моя екип. Днес се навършват 25 години от старта на "Шоуто на Слави".

Трудно ми е да опиша какви емоции се борят в мен. Това беше един изключителен период от моя живот. Много труден, но и много славен и много сладък и като цяло изключителен, защото преживях изумителни неща. Срещнах се с хора от цял свят, само съм си мечтаел преди това да ми се случи нещо подобно, Да се срещам с хора популярни, известни, значими от цял свят. Актьори от Холувуд, учени, спортисти, олимпийски шампиони, световни шампиони, писатели, музиканти. Толкова много хора. Изключителни, изумителни и най-вече стойностни. И обикновени хора, неизвестни, но също така изключителни и също така значими.

Искам да кажа имената на двама души, които освен моя екип, са от огромно значение за създаването на "Шоуто на Слави". Единият вече не е между живите. Той е американец и се казва Албърт Парсънс, светла му памет.

"Скъпи приятелю, не съм много религиозен, но ако има нещо като рай, аз съм сигурен, че в момента си там и правиш телевизия".

Другият човек е Светла Василева, благодарение на чиято инициативност, упоритост и специален характер, ние сключихме договор с тогавашното bTV.

"Скъпа Светла, отдавна не съм те виждал, но знам, че гледаш това в момента. Благодаря ти, ти си изключителен човек и никога не забравяй, че в мое лице и в това на моя екип, винаги имаш хора, които те обичат и те уважават.

Искам да кажа нещо на моя екип - вие не сте хора, вие сте безмъртни киборги. Знам че е така, защото ви познавам и знам, че ако трябва да направите за нула време най-гледаното телевизионно предаване, вие ще го направите. Благодаря ви, благодаря ви, че ви има и ви обичам от цялото си сърце. Ще отворя скоба - нямам предвид само хората, които в момента продължават да работят с мен, а имам предвид всички, абсолютно всички, които са работили в "Шоуто на Слави".

Най-много искам да благодаря на вас, уважаеми зрители. Вие бяхте нашия мотив, моя мотив, нашия смисъл, моя смисъл и нашия двигател, моя двигател, за да съществува "Шоуто на Слави" за мен беше чест да бъда ваш водещ.