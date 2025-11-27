ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Свлачище затруднява движението между санданските села Хърсово и Враня

И Сандански обяви бедствено положение заради пороите. СНИМКИ: Община Сандански

Свлачище затруднява движението между Хърсово и Враня, съобщиха от Община Сандански. В следствие на проливните валежи е възникнало свлачище в участъка между селата Хърсово и Враня, което затруднява движението в района.

На място са изпратени екипи и техника, които работят по обезопасяване на пътния участък и поетапно разчистване на свлечените маси.

От Общината призовават всички водачи да се движат с повишено внимание, да спазват указанията на органите на реда и по възможност да избират алтернативни маршрути.

Заради поройните дъждове в община Сандански, както и в общините Петрич, Симитли и Струмяни е обявено бедствено положение.

И Сандански обяви бедствено положение заради пороите. СНИМКИ: Община Сандански

