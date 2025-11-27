Съдят русенец за шамар и плюнка в лицето на 18-годишен шофьор

Районната прокуратура в Русе внесе обвинителен акт, с който предаде на съд 22-годишен мъж за хулиганство на пътя. Това съобщиха от прокуратурата.

Престъплението е извършено в началото на месец май тази година. На възлово кръстовището в Русе и пред погледите на множество минувачи 22-годишният М. С. препречил с автомобила си движението на 18-годишен шофьор на кола и го принудил да спре. След това излязъл от превозното средство и отишъл при него да му търси обяснение защо малко преди това не му позволил да извърши забранена маневра. От прокуратурата добавиха, че 22-годишният мъж нападнал словесно 18-годишния младеж, след което го ударил с шамар по лицето и го наплюл.

Според прокуратурата той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието се отличава с изключителен цинизъм, съобщава БТА.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане от Районния съд в Русе. Ако бъде признат за виновен, мъжът може да получи до пет години затвор и да му бъде отнета шофьорската книжка.