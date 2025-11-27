ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 13 млн. лева в нови социални центрове и услуги...

Съдия Атанас Атанасов: Притесненията от новия антивирусен агент в компютрите на съдиите дойдоха от системните администратори

Първите притеснения от новия антивирусен агент в компютрите в съдилищата дойдоха от системните администратори. Те поставиха много въпроси, включително и дали няма да има нерегламентиран достъп до лични данни. Това са опасения на хора, които са специалисти.  Въпроси имаше към ВСС и от специалистите по информационна сигурност. Това каза в предаването "Лице в лице" по Би Ти Ви съдия Атанас Атанасов, който е председател на съюза на съдиите.

Вчера от организацията поискаха ВСС да спре внедряването на продукта. Той трябва да бъде внедрен в компютрите на магистратите без тези от административните съдилища и прокуратурата. Темата днес беше отложена в кадровия орган. 

                                                           

