Съдия Атанас Атанасов: Притесненията от новия антивирусен агент в компютрите на съдиите дойдоха от системните администратори

Първите притеснения от новия антивирусен агент в компютрите в съдилищата дойдоха от системните администратори. Те поставиха много въпроси, включително и дали няма да има нерегламентиран достъп до лични данни. Това са опасения на хора, които са специалисти. Въпроси имаше към ВСС и от специалистите по информационна сигурност. Това каза в предаването "Лице в лице" по Би Ти Ви съдия Атанас Атанасов, който е председател на съюза на съдиите.

Вчера от организацията поискаха ВСС да спре внедряването на продукта. Той трябва да бъде внедрен в компютрите на магистратите без тези от административните съдилища и прокуратурата. Темата днес беше отложена в кадровия орган.