Постоянен арест за крадец, задигнал над 100 хил. лв. от къща в Кюстендил

Крадец, обвинен в кражба а над 100 хил. лв от къща в Кюстендил остава в ареста. Районен съд – Кюстендил определи мярка за неотклонение „Задържане под стража" по отношение на обвиняем за кражба на голяма сума пари, извършена в условията на повторност. Съдът уважи исканeто от Районна прокуратура – Кюстендил за вземане на най – тежката мярка за неотклонение. Защитата пледира да не бъде взимана мярка за неотклонение, поради липса на годни доказателства или по- лека от „Задържане под стража".

С постановление на разследващия орган в сряда Г. Г., на 39 г., е привлечен като обвиняем за това, че на 24 ноември 2025 г., в гр. Кюстендил, от втори етаж на къща, чрез използване на техническо средство, в съучастие като извършител с неустановено по разследването лице, е отнел 98 000 лв., 2 300 евро и 650 долара, сребърен мъжки пръстен и мъжки часовник, от владението на собствениците им. Кражбата е в големи размери и е извършена в условията на повторност, защотоГ. Г. е осъждан за кражба, със споразумение одобрено от РС Сливница през 2022 г.

При проведените до момента процесуално- следствени действия, в хода на ДП са събрани доказателства и е формирана определена доказателствена съвкупност, от която въпреки ранния ход на разследването и неприключилата дейност по него, може да се изведе обосновано предположение за възможността обвиняемият да е автор на вмененото му деяние. Г. Г. е привлечен като обвиняем за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода", и което е тежко по смисъла на НК. Данните за предходно осъждане на обвиняемия, за което не е реабилитиран, както и осъществяването на деянието в условията на повторност, водят на извода за завишена обществена опасност, както на самото деяние, така и на конкретния деец, тъй като същият демонстрира престъпни наклонности, от тук категорично следва извода, че съществува и реална опасност от извършване на престъпление, пише в мотивите на съдия Преслава Дякова.

Определението на Районен съд – Кюстендил подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест, пред Окръжен съд - Кюстендил.