Участниците в „Stone Wall 25" показаха способности за командване на многонационални формирования

„Многонационалното учение „Stone Wall 25" допринася за нашата колективна способност да разширяваме многонационалните бойни групи от батальон до бригада, когато това е необходимо. То е и ясна демонстрация на сплотеността и солидарността на съюзниците на Източния фланг. Учението показва още веднъж, че НАТО е алианс, способен да се адаптира и да осъществява 360-градусова колективна отбрана, изпращайки силно послание, че нито една съюзническа държава няма да бъде оставена сама в случай на заплаха". Това каза заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов днес, 27 ноември, по време на ВИП-деня на учение „Stone Wall 25" на учебен полигон „Ново село". Той изказа благодарност от страна на България към Италия, че е поела отговорността да бъде рамкова държава за Многонационалната бойна група на НАТО на наша територия. „Ние също така дълбоко ценим приноса на всички участващи държави – Албания, Гърция, Черна гора, Северна Македония, Румъния, Турция и Съединените щати. Вашите бойни сили повишават сигурността на целия регион", посочи генерал-лейтенант Попов. Той също изрази своята признателност към всички мъже и жени в униформа, допринесли за успешната подготовка и провеждане на това учение. „Вашият професионализъм и всеотдайност отговарят на най-високите стандарти на въоръжените сили на нашия алианс", обърна се заместник-началникът на отбраната към присъстващите военнослужещи. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

Днес участниците в учението „Stone Wall 25" демонстрираха способности за осъществяване на командване и управление на многонационални формирования до ниво бригада при водене на отбранителни бойни действия. Учението се провежда под ръководството на италианската бригада „Пинероло" в районите на учебни полигони „Ново село" и „Корен". Офицер, провеждащ учението, е бригаден генерал Паоло Дале Ведове - командир на италианската бригада.

В „Stone Wall 25" участват военните формирования в състава на Многонационалната бойна група от Албания, България, Гърция, Италия, Черна гора, Северна Македония, Румъния и Турция, както и военнослужещи от механизирана рота и самоходна минохвъргачна батарея от 38-ми механизиран батальон от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада. Целта на съвместната подготовка е да бъде повишена оперативната съвместимост на съюзническите сили и да се демонстрира тяхното единство и сплотеност.

Демонстрациите на способности на двата учебни полигона бяха наблюдавани от командира на Съвместното командване на силите генерал-майор Станимир Христов, командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков, висши офицери от Българската армия и от страните-участнички в Многонационалната бойна група на НАТО в България, както и от структури на НАТО.

Утре, 28 ноември, личният състав и техниката от 2-ра Тунджанска механизирана бригада, участвали в учението на учебен полигон „Корен" ще се завърнат в Стара Загора по републиканската пътна инфраструктура.