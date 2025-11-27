Опитният дипломат Бойко Коцев представи новата си книга в препълнена зала на Военния клуб

Десетки колеги, общественици, близки и приятели препълниха тържествената зала на Централния военен клуб в София за представянето на книгата на дипломата и бивш посланик на България в Москва Бойко Коцев. В книгата са събрани интересни и любопитни случки от кариерата му на дипломат и то в трудни и предизвикателни за България времена.

Сергей Игнатов разговаря с бившия зам.външен министър Любомир Кючуков.

Преди публиката Бойко Коцев заяви, че живеем в сложни времена, в които силата на правото отстъпва пред правото на силата. Победителите от Втората световна война устроиха такъв световен ред, в който световните дела се решават от петте постоянни членки на ООН. Но в момента три водят война с две, или две водят война с три. Положението се е влошило от встъпването на Доналд Тръмп като президент на САЩ, каза още той.

Сергей Игнатов разговаря с Бойко Коцев.

Според него България има фрагментирана външна политика. Министерството на външните работи е маргинализирано, никой не се интересува от неговото мнение, още по-малко от мнението.

По думите му Доналд Тръмп не е против Европа, а европейски управници като Шарл Дьо Гол и Конрад Аденауер, посочи още той.

Проф. Георги Близнашки и Цар Симеон Сакскобургготски

Сред присъстващите бяха цар Симеон II, бившите премиери проф. Георги Близнашки и Пламен Орешарски, ексминистърът на образованието проф. Сергей Игнатова, бившият вътрешен министър Михаил Миков, председателят на парламентарната комисия за контрол на еврофондовете Димитър Гърдев и много други.

Цар Симеон Сакскобургготски