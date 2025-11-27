Опитват да хванат болен белоглав лешояд, кацнал върху жилищен блок в Хасково

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково организираха акция за улавяне на кацнал на жилищен блок в града и предполагаемо болен белоглав лешояд. Сигналът е бил подаден от граждани за забелязания лешояд на покрива на блок 20 в квартал "Орфей" в областния център с предположение, че птицата е в критично състояние, съобщиха от екоинспекцията.

При посещението се установи, че става дума за млад екземпляр от вида белоглав лешояд, който е на необичайно за обитанията на вида място вероятно поради изтощение, както и поради лошото време. След опити да бъде достигнат, лешоядът отлетя и започна да се рее над блоковете на квартала, отбелязват от РИОСВ.

При последващ сигнал РИОСВ - Хасково ще реагира отново и ще предприеме необходимите действия по възможност за улавяне на птицата и осигуряването на оцеляването ѝ, съобщава БТА.

От РИОСВ припомнят, че белоглавият лешояд е защитен по Закона за биологичното разнообразие. В района на Източните Родопи, по поречието на река Арда, се опазва най-голямата колония на белоглав лешояд в България, която наброява над 350 птици.

Последният инцидент с пернато от защитени видове на територията на РИОСВ- Хасково бе на четвърти август край крумовградското село Метлика, където бе намерен отровен женски египетски лещояд. По случая бе образувано досъдебно производство.