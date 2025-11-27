Изследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" обяви повишена бойна готовност заради пирати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) проведе тренировъчни стрелби, докато преминава през опасна зона по пътя си към Антарктика, осигурявайки 34-тата българска антарктическа експедиция, съобщава сайтът на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров".

Екипажът на българския военен научноизследователски кораб приведе плавателния съд в състояние на повишена бойна готовност. Мярката е предприета заради преминаването през води с висок риск от пиратски нападения.

Като част от процедурите за сигурност, военните моряци на борда проведоха учебни стрелби с щатното въоръжение на кораба. Основната цел на учението е отработване на действия за отразяване на евентуални атаки от бързоходни плавателни съдове – тактика, често използвана от пиратските групи в района. От командването на кораба уточняват, че тези действия са част от предварително планираните извънредни мероприятия за защита на екипажа, кораба и превозвания товар за българската база на остров Ливингстън.

Очаква се корабът „Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) да напусне района, обявен за опасен, в последните часове на 27 ноември, след което ще продължи плаването си към Южния океан в нормален режим, съобщи БТА.

Корабът отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна. Очаква се той да достигне крайната си цел в края на декември.

Първата група от 34-тата българска антарктическа експедиция отпътува за Ледения континент на 6 ноември с полет от София.

При настоящата полярна експедиция и четвъртото плаване с научноизследователския кораб ще стъпим и на Антарктическия полуостров, каза на 7 ноември във Варна проф. Христо Пимпирев при изпращането на НИК 421 на новото плаване.