Всички съгласни: средно образование 4+4+4, основно - след 8-и клас (Обзор)

4 варианта за матура по математика: както е сега - по избор, задължителна за всички, за профил "Математика" или за STEM

Училищата с добри резултати и работещи иновации с по-гъвкави учебни програми

Средното образование да е по модела 4+4+4. Това означава основното да се получава след завършен 8-и, а не както сега след 7-и клас.

Основният профилиращ предмет на учениците пък трябва да бъде задължително и една от матурите.

Силно да се облекчат и учебните програми за профилираната подготовка.

По тези теми има консенсус в просветните среди. Това стана ясно на дискусия, организирана от Министерството на образованието и науката с учители, директори, родители, представители на синдикатите, академичните среди и неправителствения сектор.

В момента България е единствената страна в ЕС, в която основното се получава толкова рано. “Грешка е, че свалихме основното образование в седми клас. Има предимно негативни ефекти. Много малко са положителните”, обясни министър Красимир Вълчев. Според него е логично основният профилиращ предмет да е и задължителна матура. Сега ако си с профил английски, не е задължително да се явиш на такава матура.

В STEM профили, свързани с математика, природни науки и техника, пък ще има разширена подготовка по по тези предмети.

Към днешна дата няма конкретно решение. “Искаме да изготвим концепция, която ще залегне в

бъдещи промени в Закона

за предучилищното и училищното образование. Работим паралелно по промяната в учебните програми. Започнахме да публикуваме концепциите”, уточни министърът.

В момента има и дискусия дали да е задължително националното външно оценяване. То има две цели - за диагностика на системата и за класиране в училище, в което има повече кандидати.

“Голяма част от учениците могат да влязат в училище, където няма толкова голяма конкуренция, без такъв изпит. Не е за задължително и всичките външни оценявания да се правят във всички училища, когато говорим пък за диагностика”, каза още министърът. Той обясни, че не бърза с решенията, защото въпросите са важни, а образователната системата е огромна с над 90 000 педагози.

Няма решение и дали да отпаднат изпитите след 4-и и 10-и клас

За матурата по математика има четири варианта:

Да останe сегашният - да не е задължителна.

Да е задължителна само за профила.

Задължителна за профилите и професиите, които са в направлението “Математика”, “Природни науки” и STEM.

Задължителна за всички.

“Осемте държави, които са на първо място в изследването PISA, имат задължителни матури по математика. Математиката развива едни от най-ценните умения, които са необходими за всички деца в XXI век. Разбира се, винаги ще съществува въпросът трябва ли едно дете, което е музикант и е учило в музикално училище, да има задължителна матура по математика. На мен не се иска да насърчим ученето на математика. Това става и чрез матура, но разговорът за математиката не започва с разговора за матурата, той приключва с него”, каза министър Красимир Вълчев.

Д-р Георги Стайков от Института по образование уточни, че от първите 8 държави по PISA след азиатските се нарежда

Естония, където още от 1996 г. всички ученици имат компютър и интернет, а от септември т.г. 20 000 ученици се учат да използват изкуствен интелект в обучението си. Матурите там са електронни.

България има по-малко часове по математика в сравнение с другите държави, най-малко по природни науки. Добрата новина обаче била, че STEM профилите са увеличени до 60%.

Обмисля се също училищата, които са доказали, че иновациите им работят, да бъдат акредитирани. Така те ще получат доверие и ще могат по-смело да внедряват иновации, а не да чакат одобрение. Училища с по-високи резултати ще имат по-голяма свобода, за да имат гъвкавост в учебните програми.