Обсъждаме с Турция интензивния трафик на камиони на "Капитан Андреево" и "Лесово"

Интензивният трафик на товарни автомобили преди края на годината обсъдиха на работна среща началниците на МП Капитан Андреево и МП Лесово Филип Николов и Илия Илиев с директора на Тракийски митници на Турция Али Топчу. Това съобщиха от Агенция "Митници" във фейсбук.

"За още по-добър синхрон чрез активна комуникация се договориха двете страни и посочиха, че това е единственият вариант за ускорено преминаване на товарните превозни средства и минимизиране на опашките по време на най-интензивния период на движение в края на есента и началото на зимата.

Разговорът се проведе на ГКПП Капъкуле и в него участва и представител на Гранична полиция - зам.-началника на ГКПП Капитан Андреево Мариан Куртов.

Това е поредна оперативна среща между ръководства от българска и турска страна на двата пункта, обработващи тежък трафик на българо-турската граница", пишат още от Агенция "Митници" в публикацията.