Язовирите в областите Благоевград и Кюстендил имат необходимите свободни обеми

Язовирите, които се стопанисват от „Напоителни системи“ ЕАД, разполагат с необходимите свободни обеми за поемане на водни маси и се спазват определените им контролни обеми, съобщиха от Министерството на земеделието и храните във връзка с метеорологичната обстановка и обилните валежи от дъжд на територията на областите Благоевград и Кюстендил.

В съобщението се посочва още, че от страна на дружеството са предприети всички възможни действия с цел превенция от наводнения, като е осигурено и денонощно наблюдение на обектите.

Контролирано се изпуска единствено яз. „Бели брег“, като водата от него се стича по дере, което не преминава през урбанизирани територии и постъпва директно в река Струма. В района на с. Ръждак „Напоителни системи“ стопанисва изравнител „Свобода 2 Ръждак“, от който по напоителен канал се изпуска вода от около 10 л/секунда. Каналът също не минава през урбанизирани територии и водата постъпва директно в река Струма.

Към момента река Струма разполага с необходимия капацитет за поемане и провеждане на изпусканите в нея водни маси.

„Напоителни системи“ ЕАД клон „Струма-Места“ не предвижда контролирано изпускане на други водоеми на територията на засегнатата от бедственото положение община поради факта, че те са празни, се посочва в съобщението, цитирано от БТА.

В четири общини в Благоевградска област е обявено бедствено положение заради проливните дъждове.