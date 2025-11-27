Във фейсбук събират дарения за гаранцията на Благомир Коцев

Кампания за събиране на средства за паричната гаранция на кмета на Варна Благомир Коцев тръгна в социалните мрежи.

С инициативата лично се зае депутатът от ДБ Манол Пейков, който има години опит в дарителските кампании, като най-известен стана с помощта си за Украйна. Средствата се събират в банковата му сметка "Манол Пейков и приятели".

"След почти шест месеца, прекарани в затвора – без присъда, по скалъпено обвинение и без каквато и опасност да се укрие – варненският кмет Благомир Коцев най-накрая ще се прибере при семейството си. Но не и преди да внесе респектиращата гаранция от 200,000 лева, която – според днешното постановление на Варненският окръжен съд – трябва да бъде внесена в рамките на седем дни. Двеста хиляди лева е сума, която би стреснала мнозина – и нищо чудно целта да е именно такава. Предлагам да се пробваме да я съберем. Ако не за друго – за да покажем на практика, че гражданското общество е далеч по-с и л н о от всеки жалък опит за авторитаризъм", написа Пейков.

Самият Пейков вече е превел 1000 лева от последната си депутатска заплата и вече остават 199 хил. лева.

По-рано днес Окръжен съд - Варна пусна от ареста Коцев под гаранция в размер на 200 хил. лв. Адвокатът му Ина Лулчева коментира, че е изненадана от размера на гаранцията. От прокуратурата още не са решили дали ще обжалват промяната на мярката. Докато съдът заседаваше, отпред имаше протест със скандирания "Свобода!" и "Пеевски в затвора". Съдията по делото Светла Даскалова докладва, че съдът е приел новите три обстоятелства и затова изменил мярката. Първото е, че досъдебното производство е приключило. Новото обвинение предвижда наказание от 6 години, така че задържане повече от 5 месеца е нерелевантно. А третото е, че съпругата му Камелия трябва да постъпи за лечение в клиника в Германия на 10 декември и той трябва да се грижи за децата им.

Коцев беше преместен във Варненския затвор, след като ВКС реши делото срещу него и другите четирима обвиняеми да се гледа в морската столица. До развръзката се стигна, след като СГС прекрати производството срещу варненския кмет. Благомир Коцев е подсъдим за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага.