ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Франция, Германия, Италия и Великобритания към Изр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21801500 www.24chasa.bg

Във фейсбук събират дарения за гаранцията на Благомир Коцев

1676
Благомир Коцев Снимка: Надежда Алексиева

Кампания за събиране на средства за паричната гаранция на кмета на Варна Благомир Коцев тръгна в социалните мрежи.

С инициативата лично се зае депутатът от ДБ Манол Пейков, който има години опит в дарителските кампании, като най-известен стана с помощта си за Украйна. Средствата се събират в банковата му сметка "Манол Пейков и приятели". 

"След почти шест месеца, прекарани в затвора – без присъда, по скалъпено обвинение и без каквато и опасност да се укрие – варненският кмет Благомир Коцев най-накрая ще се прибере при семейството си. Но не и преди да внесе респектиращата гаранция от 200,000 лева, която – според днешното постановление на Варненският окръжен съд – трябва да бъде внесена в рамките на седем дни. Двеста хиляди лева е сума, която би стреснала мнозина – и нищо чудно целта да е именно такава. Предлагам да се пробваме да я съберем. Ако не за друго – за да покажем на практика, че гражданското общество е далеч по-с и л н о от всеки жалък опит за авторитаризъм", написа Пейков.

Самият Пейков вече е превел 1000 лева от последната си депутатска заплата и вече остават 199 хил. лева.

По-рано днес Окръжен съд - Варна пусна от ареста Коцев под гаранция в размер на 200 хил. лв. Адвокатът му Ина Лулчева коментира, че е изненадана от размера на гаранцията. От прокуратурата още не са решили дали ще обжалват промяната на мярката. Докато съдът заседаваше, отпред имаше протест със скандирания "Свобода!" и "Пеевски в затвора". Съдията по делото Светла Даскалова докладва, че съдът е приел новите три обстоятелства и затова изменил мярката. Първото е, че досъдебното производство е приключило. Новото обвинение предвижда наказание от 6 години, така че задържане повече от 5 месеца е нерелевантно. А третото е, че съпругата му Камелия трябва да постъпи за лечение в клиника в Германия на 10 декември и той трябва да се грижи за децата им.

Коцев беше преместен във Варненския затвор, след като ВКС реши делото срещу него и другите четирима обвиняеми да се гледа в морската столица. До развръзката се стигна, след като СГС прекрати производството срещу варненския кмет. Благомир Коцев е подсъдим за участие в престъпен сговор, поискани подкупи и принуда с цел имотна облага.

Скъпи приятели – След почти шест месеца, прекарани в затвора – без присъда, по скалъпено обвинение и без каквато и...

Публикувахте от Manol Peykov в Четвъртък, 27 ноември 2025 г.

Благомир Коцев Снимка: Надежда Алексиева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.