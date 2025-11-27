Данъците на бизнеса няма да се пипат, вноската за пенсия расте с 1 пункт - оферта за рестарт (Обзор)

Разчетите изтеглени, през декември работодателите и синдикатите се връщат в дебата

Борисов: И аз не харесвах сегашния, няма страшно годината да почне без приет в евро

Процедурата е замразена. Желязков кани и ПП-ДБ за разумни предложения

Отлага се задължението на фирмите да внедрят нов софтуер от 1 януари

Три промени в бюджета, които бяха основната причина за напрежението около него, ще бъдат сложени на масата при рестарта на преговорите с бизнеса и синдикатите.

Това са увеличаването на данък дивидент, вдигането на осигуровките и използването само на лицензиран софтуер от бизнеса от 1 януари 2026 г., разказаха запознати с подновения диалог с управляващите след бързия обрат по темата и безпрецедентното “връщане” на бюджета непосредствено преди второто му четене.

В централата на ГЕРБ мандатоносителите са дали на синдикатите и работодателите знак, че тези три спорни момента в проектозакона може да бъдат преразгледани. Но първо финансовото министерство трябва да представи конкретните разчети за очакваните постъпления по всяка от тези промени, за

да се търси заместващ ресурс

За обрата стана ясно още на старта на пленарния ден, през който бе предвидено ресорната комисия да гласува на второ четене бюджета и той да тръгне за окончателно приемане към пленарната зала въпреки гнева на бизнеса към заложените промени.

Събрах сутринта домсъвета и подкрепящите партии, премиера и финансовия министър и им казах, че този бюджет трябва да се изтегли. Да намерят законова форма, защото е приет на първо четене. Докато не се възстанови диалогът с тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява следващите години, ще се работи със стария бюджет, обяви в 10 ч лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Подчерта пред репортерите, че и самият той не харесвал този бюджет и им го е казвал няколко пъти. Докато не се възстанови диалогът с тристранката, докато всички не седнат и не се разберат как ще се управлява следващите години, ще се работи със стария бюджет, обяви Бойко Борисов. Снимка: Велислав Николов

Старая се да чувам, “дори и един човек само да протестира”, обяви Борисов.

От ПП-ДБ веднага възтържествуваха, че протестът е спрял бюджета. (Още за протеста в сряда вечерта и реакциите вчера - виж вдясно на 3-а стр.)

В някои от исканията има логика и разум, заяви Борисов. А и самият аз десетилетия наред съм работил винаги с диалог с тристранката, каза още лидерът на ГЕРБ.

Участниците в разговорите между експерти и политици разказват, че основният аргумент на правителството да предложи вдигане от 5 на 10 процента на данъка е бил, че се разчита основно на постъпленията от държавните предприятия, а не толкова на приходите от частния сектор, т.е. той нямало да бъде засегнат толкова силно.

Той обаче е бил оспорен с това, че за поредна година държавата прибира 100% от дивидента на държавните фирми и конкретната ставка, която се увеличава, изобщо няма да повлияе на очакваните приходи в хазната.

За осигуровките и предстоящото им повишаване като начало на пенсионната реформа се знае отдавна, решението за това просто бе изтеглено с година по-рано.

След като обаче диалогът се рестартира, властта ще предложи да се обсъдят два варианта - увеличение с 1 процентен пункт от 2026 г. и с 2 пункта от 2027 г. , или

осигуровките за пенсия да нарастват с по 1 пункт през всяка от следващите години до 2028-а

За 1 процентен пункт ръст на осигуровките за пенсия догодина като изход от ситуацията в четвъртък съобщи и коалиционният партньор на ГЕРБ - лидерът на СДС Румен Христов.

Все още не е на дневен ред въпросът с това държавните служители да плащат сами осигуровките си, както правят останалите работещи - тема, която все по-настоятелно се повдига и от работодателите, и от опозицията най-вече в лицето на “Демократична България”, която е разписала към предложенията си преди второто четене на бюджета и таблица как процесът плавно да започне.

Намеренията на бизнеса са да обвърже плащането на осигуровките от страна на чиновниците с вдигането им и с промяната на максималния осигурителен доход в пакет. Дали обаче управляващите ще приемат подобна сериозна реформа, тепърва ще се разбере в хода на преговорите.

По отношение на записаното в бюджета задължение на компаниите да ползват само лицензиран софтуер за управление на продажбите, то просто ще бъде отложено за пореден път. Основният аргумент против въвеждането му са не само допълнителните разходи за малките търговци, несъразмерни на техния оборот, но и

проблемът при големите търговски вериги

Те са част от чужди компании и използват софтуер, въведен от фирмата майка в чужбина, а при техните гигантски обороти всеки проблем в хода на замяната ще има силно отражение.

Най-тежък за разрешаване ще остане проблемът с автоматичното увеличаване на заплати като процент от средната, което надува разходите за бюджета най-много. Пред “24 часа” участници в разговорите от различни страни изразиха съмнение, че той ще бъде решен сега. Най-вероятно ще бъде отложен за догодина, каквито намерения изрази и премиерът Росен Желязков. Преди седмица той обясни, че това ще стане със законодателни промени плавно през 2026-а.

Събирането на коалиционния съвет на управляващите, което официализира решението за рестарт, бе кратко. 20 минути след като Бойко Борисов съобщи за свикване на “домсъвета”, премиерът Желязков, финансовият министър Петкова, Костадин Ангелов и 4-ма шефове на комисии обявиха замразяване на бюджетната процедура.

Правителството отново, заедно с колегите от мнозинството, ще поиска онзи кредит на доверие от страна на социалните партньори, за да направим процесa по бюджетната процедура видим, ясен и удовлетворяващ за всички. Трябва да намерим златното сечение и съм сигурен, че може да го постигнем през разговори с работодатели и синдикати през декември, обяви Желязков. Пришпорването на процедурата бе една от критиките към властта.

Двамата с Петкова ще опитат следващата седмица възстановяване на диалога, допълни той.

Два часа по-късно стана ясно, че процесът вече тече, но в централата на ГЕРБ. Борисов пусна във фейсбук информация за среща там с КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев, и с шефа на КТ “Подкрепа” Димитър Манолов и Любослав Костов от КНСБ. В разговора са участвали още Теменужка Петкова, вицепремиерът Томислав Дончев, шефът на бюджетната комисия Делян Добрев, става ясно от кадрите.

Очаква се бизнесът да излезе с единна позиция.

Росен Желязков пък специално се обърна “към тези представители на опозицията, за които европейският избор е не просто ценност, а осъзната политическа посока - да проявят разум”. Целта е да се постигнат параметри, “удовлетворяващи за голяма част и от бизнеса, и от обществото”.

Ние не се държим като обичайната опозиция, която наддава да се раздават още пари - напротив, имаме конкретни десни мерки за реформи и свиване на разходите и ще ги предложим отново, отвърна Мартин Димитров от ДБ.