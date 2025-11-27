Седмина, но без Ивелин с имунитета, в ареста за пране на пари и измами заради “Историческия парк” (Обзор)

Седем души, близки до “Величие” и лидера на партията Ивелин Михайлов, са обвинени и са зад решетките за организирана престъпна група, свързана с корупция. Те са задържани за 72 часа, съобщиха от Софийската градска прокуратура, която наблюдава разследването, водено от Комисията за противодействие на корупцията. Един от арестуваните е счетоводителят на Ивелин Михайлов, за което съобщи самият лидер по БНТ в четвъртък.

“В момента счетоводителят ми, който е с диабет, е задържан,

той е на инсулин. Никой не се грижи дали е на инсулин, или не”, обясни Ивелин Михайлов.

Акцията на Комисията за противодействие на корупцията, жандармерията, полицията и Софийската градска прокуратура беше в сряда, когато бяха претърсени 37 адреса в цялата страна. За тях било дадено предварително разрешение от Софийския градски съд (СГС), а други били в условията на неотложност. При претърсванията били иззети много доказателства - документи, мобилни телефони и лаптопи.

Обвинението спрямо седмината е, че от началото на януари 2013 до 26 ноември 2025 г. в София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски, където се намира “Историческият парк”, са участвали в организирана престъпна група, създадена, за да извършва длъжностни присвоявания, измами и пране на пари. В събота прокуратурата ще иска от съда да остави всички 7 обвиняеми в ареста.

Според Ивелин Михайлов разследващите не са открили никакви пари в дома на счетоводителя и адвоката му, който явно също е бил претърсен.

“ Влезли са в апартамента на счетоводителя ми, който е с 2 стаи, както и на адвоката, също с 2 стаи. Намерили са 0 лева в единия апартамент, намерили са 0 лева и в адвоката. Обискът е завършил в 10 часа, те са стояли до 5-6 часа да притесняват семействата им”, каза политикът. Самият той преди ден благодари на полицаите, че действали професионално, когато влезли в къщата му в с. Неофит Рилски и оставили децата му спокойно да отидат на училище.

Михайлов заяви, че няма да си даде имунитета, ако му бъде поискан. Той се ползва с депутатска защита и не може да бъде обвиняван и разследван преди да му бъде снет имунитета.

За нередности около “Историческия парк” се говори отдавна. Наскоро темата отново беше подета от лидера на МЕЧ Радостин Василев, който обяви, че ще “закрие пирамидата “Величие”.

До влизането му в парламента през 2024 г. Михайлов е начело на Управителния съвет на “Исторически парк” АД. От всички 1 млн. акции като физическо лице притежава 13 412, но свързани с него фирми имат много повече, показва декларацията за имуществото му като депутат. За финансирането на замъка в село Неофит Рилски и всички съпътстващи дейности около него като забавления, имоти, охрана са подавани много сигнали за нарушения и престъпления през годините. Разследването на прокуратурата е започнало на 9 декември - преди 1 г. Преди това там е изпратен и докладът на временната парламентарна комисия, сформирана, за да провери всички факти. Финансовият анализ на доц. Григор Сарийски например показа, че

дружеството е с натрупани загуби за около 6 млн. лв.

и отрицателен капитал. Паркът на хартия струва 13,5 млн. лв., но не може да плати задълженията си. В отчетите не се виждала обещаваната на инвеститорите доходност от 25%, нито “златните” лихви по заемите към вложителите. Обещавали им нереалистични прогнози за стотици хиляди посетители и десетки милиони приходи. Миналото лято, докато комисията за парка в парламента още работеше, Михайлов се оплака, че е пред фалит заради негативните публикации по адрес на бизнеса му. Дори организира протести на свои поддръжници пред Народното събрание. На заседанията на комисията бяха канени шефове в МВР, включително и вътрешният министър и главният секретар, главният прокурор, шефовете на НАП и ДАНС. Тогава стана ясно, че само в МВР е имало 28 проверки срещу Михайлов още от 2016 г.

