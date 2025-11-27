Пеевски видя нов Народен съд в протеста, заплаши и той да блокира парламента (Обзор)

3-ма ранени полицаи и 3-ма задържани, замеряни униформени и обърнати кофи след разотиването на семействата с деца

С ежедневни блокади на парламента заплаши лидерът на ДПС Делян Пеевски, след като хиляди обградиха Народното събрание в сряда вечерта в протест срещу бюджета, а някои от тях - и срещу него самия.

Това ли е демокрацията - да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани, да им казват: “Слезте долу”. Връщаме Народния съд ли? Това ли искате? Искате ли да блокирам парламента всеки ден и да викам долу с моите симпатизанти? Аз нямам по-малко симпатизанти, закани се Пеевски. Делян Пеевски заплаши, че неговите симпатизанти могат да блокират парламента всеки ден. Снимка: Велислав Николов

Петима служители на МВР са пострадали

при опит на протестиращите да разбият полицейския кордон, съобщиха от министерството. Срещу униформените бяха хвърляни бутилки и пиратки, но за кратко и на няколко “вълни”. Само двама от полицаите са откарани за преглед в болница и после освободени, останалите били прегледани на място и се върнали да охраняват.

Пеевски се възмути, че случилото се на протеста не е нормално - “да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници. На предишния протест умря полицай заради глупостите на (Васил) Пандов и на ПП-ДБ”. Според разказ на лидера на ИТН Слави Трифонов във фейсбук депутатът Пандов посочил на агитка две служителки на здравното министерство, които излизали от блокирания парламент, и тя атакувала жените. Доцентът от ПП обаче категорично отрече това.

Гневът на Пеевски бе провокиран и от млади нещатни сътрудници на ПП-ДБ, които заедно с депутати от коалицията обикаляха парламентарните коридори и снимаха народните представители, блокирани в сградата след заседанието на бюджетната комисия. Йордан Цонев се кара със сътрудниците на ПП - не им дава да снимат в кулоарите. СНИМКА: СТОПКАДЪР ФЕЙСБУК Десетки хиляди изпълниха триъгълника на властта в сряда вечерта. Снимка: Георги Палейков

Йордан Цонев, Хамид Хамид, Станислав Анастасов от “Новото начало” бяха “хванати” в камерите на сътрудниците и в клиповете се видяха викове, заплахи и дори посягане към младите активисти. Пред БНТ Цонев обясни, че е изкарал в парламента “16-17 часа”. Това сочи, че си е тръгнал чак след затихването на протеста малко преди полунощ.

Зам.-председателят на “Промяната” Николай Денков пък обяви, че ще сезират прокуратурата заради сблъсъка на хората им с въпросните депутати. “Бяхме в кулоарите на НС след бюджетната комисия и бях шокиран от агресията на Хамид Хамид”, обяви той. 19-годишният нещатен сътрудник на ПП Калоян Дървов си е извадил и медицинско - за удари с юмрук в лицето. Твърдят, че негов колега пък бил душен със закачалка. Денков дори обеща да им направи застраховка “Живот”.

Според ПП-ДБ близо 30 хил. са се събрали на протеста под дъжда. От МВР не посочиха бройка.

До 22 ч в множеството се виждаха предимно млади хора, семейства с деца, цели екипи на фирми. Забелязани бяха и популярни личности като актрисата Весела Бабинова и певиците Мила Робърт и Михаела Филева, а актьорът Филип Буков дори говори на сцената.

Хората на “Възраждане” бяха почти незабележими, но участваха. Представители на МЕЧ и АПС също излязоха на площада, бившата председателка на БСП Корнелия Нинова дойде с поддръжници. Появи се и Васил Божков, но бе прогонен от участници в протеста.

С напредването на вечерта и разотиването на семействата обаче започнаха по-агресивни прояви. Протестиращи опитаха да съборят полицейски бус, замеряха униформени и се катереха по коли и сгради. По-късно СДВР обяви, че за хулиганските прояви са задържани трима, единият от тях италианец. Двама са арестувани, защото опитали да увредят автомобил на НСО и да се “саморазправят с лице с имунитет”.

Освен полицейския бус, който бе блъскан, изрисуван и облепен със стикери, са повредени 3 патрулки. Агресията на протестиращите се изля и

върху колата на енергийния министър Жечо Станков,

който си тръгна пеша, както и върху друг черен автомобил, в който се твърдеше, че пътува Цончо Ганев от “Възраждане”. Образувани са досъдебни производства и се очаква Софийската районна прокуратура да повдигне обвинения.

От ПП-ДБ не коментираха доволни ли са от полицейските действия по време на протеста, продължил повече от 6 часа. Още в сряда обаче се оплакаха от провокатори и се опитваха да успокояват напрежението на площада около парламента. Вечерта завърши и с обърнати от младежи контейнери за боклук, след тях вървяха хора от организаторите и събираха отпадъците обратно в кофите. Ммъж се качи на полицейски микробус. Снимка: Борис Светозаров

Похвала за униформените дойде от най-високо - премиерът Росен

Желязков благодари на полицаите

за “професионалното поведение, което не допусна ескалация на напрежението”. Той подчерта, че те показали, че правят разлика между социалните искания на протестиращите и провокаторите, които сеят хаос.

Протестиращи обаче се оплакват, че са пръскани със сълзотворен спрей по бул. “Дондуков”. Точно там и напрежението бе най-силно - там пострада полицейският бус, участници скачаха върху автомобили и хвърляха бутилки. СДВР има информация за трима пострадали граждани, но травмите им не били сериозни, а според шефа на столичната полиция Любомир Николов те не са причинени от униформени.

В социалните мрежи пък се появи и кадър на полицай, който се плези на хората.

“Видях клипчето, не мога да кажа дали изразява някаква реакция спрямо конкретно лице, предстои да извършим проверка”, коментира Николов.

Той съобщи, че митингът е охраняван само от щатни служители на МВР, т.е. частни гардове като на предишни протести сега не са използвани.