Трима пребили до смърт син на бизнесмен от Мадан заради жена - ухажвал я с есемеси (Обзор)

Тялото му било открито в коритото на реката

Костадин и опонентът му си уговорили среща за бой, довели и приятели

23-годишният Костадин Кабаджов от Мадан е починал след побой заради "спор за жена и мъжка чест", казаха от прокуратурата на брифинг за убийството в родопското градче.

Тялото на момчето е открито в коритото на реката до бившия винпром на ул. "Берлин" на изхода на града в посока Златоград. По главата и тялото на Костадин е имало множество контузни рани. Той е бил убит с удари, нанасяни от трима задържани. В съда е поискано да бъдат оставени в ареста за 72 часа, каза окръжният прокурор на Смолян Недко Симов.

Събраните доказателства сочат, че към деянието са съпричастни трима - на 22, 23 и 26 г. Няма огнестрелни рани по тялото на жертвата, но е имало изстрели от газово оръжие с халосни патрони, уточни Симов.

"Става въпрос за тежко криминално престъпление - убийство. Провежда се активно разследване. Извършен е оглед на мястото, на трупа и на автомобила, назначена е съдебномедицинска експертиза и се извършва аутопсия", заяви Симов.

Прокуратурата категорично опроверга разпространените в социалните мрежи твърдения, че става въпрос за поръчково убийство или разстрел.

"Няма прострелни рани. Става въпрос за надпревара за една жена и погрешна представа за мъжка чест", подчерта прокурор Симов. В мелето е имало изстрели, но били за сплашване.

След убийството групата от осем души, която пристигнала в Мадан с микробус "Мерцедес Спринтер", избягала,

но е била причакана в района на село Бял извор и всички са задържани.

Те са на възраст от 21 до 32 г. Всички са зад решетките за 24 часа. Единият от тях е дал положителна проба за кокаин. Убийството е извършено в покрайнините на миньорския град, близо до бившия "Винпром", на изхода към Златоград.

Кабаджов изпращал съобщения на момиче, което ядосало приятеля - мъж от Кърджали.

Последвал скандал, заплахи и уговорка за среща, на която се появили и придружители от двете страни.

След възникналия бой мъжете се претъркулили по стръмен склон към по-ниска улица, където побоят продължил още по-агресивно. Пострадалият изпаднал в безпомощно състояние, но ударите продължили. При опит да се изправи той загубил равновесие и паднал от около 15 метра в реката.

Прокурор Симов подчерта, че тримата основни извършители са нанесли фаталните удари, включително мъж с умения по бойни изкуства и предишна криминална регистрация.

"И двете групи са имали очакване за сериозен конфликт", каза ръководителят на окръжната прокуратура в Смолян. Той призова свидетели от района да се свържат с разследващите, за да бъде установена цялата истина.

Новината за смъртта на младия мъж от Мадан шокира местните хора, тъй като се е движел в сравнително тесен приятелски кръг и е

бил много здрав физически

Костадин е спортист и като тийнейджър тренирал кикбокс в маданския клуб "Арес". През 2014 г. дори получава награда от община Мадан за постижения в спорта.

Участвал е в състезания и печелил медали на държавни първенства. Има и международно участие за купа "Аполон" в Александруполис, Гърция. Окръжният прокурор в Смолян Недко Симов и директорът на полицията ст. комисар Цветан Цанков дадоха съвместен брифинг за убийството.

Бащата на убития Костадин Кабаджов е бивш общински съветник

от политическа партия "Лидер". Той е собственик на оборотна бензиностанция, заведение и хотел в миньорския град. През 2010 г. бе задържан с обвинение за лихварство.

Полицията обяви тогава, че при обиск в обектите му са намерени и иззети 9 хил. лв., 700 евро, 100 долара, 10 златни лири, 20 златни пръстена, 7 ланеца, 4 чифта обеци и една гривна, както и тетрадки с имена на хора длъжници, на които давал суми срещу лихва от 3 до 10% месечно.