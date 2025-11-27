Благомир Коцев се прибра у дома от 7-ия път и срещу 200 хил. лева гаранция (Обзор)

Манол Пейков обяви сметка за събиране на сумата, Лена Бориславова я разпространи

Кметът на Варна Благомир Коцев излиза на свобода след близо 5 месеца в ареста и предишни 6 неуспешни искания да бъде пуснат. Решението е на Окръжния съд в морската столица, където ВКС прати делото по компетентност. Коцев ще е на свобода срещу 200 хил. лв. Командированите от София прокурори не бяха решили дали ще протестират пред Апелативния съд.

"Не съм извършил нищо незаконно. Ще съдействам истината да излезе наяве, ще изчистя името си и името на община Варна. Всичко това се случва, защото съм политическа фигура. Искам да прегърна децата си и жена ми, както и варненци, които ме подкрепяха", каза Коцев, който влезе и излезе от съдебната палата под бурните аплодисменти на привържениците си.

Коцев е обвинен като участник в престъпно сдружение, което е искало подкупи, както и за длъжностни престъпления. Съдия Светла Даскалова обяви, че е приела 3 нови обстоятелства, за да вземе решението си. Първото е, че разследването е приключило. Второто - обвиненията предвиждат до 6 г. затвор, а задържането под стража повече от 5 месеца не е адекватно.

Третият мотив е, че съпругата му Камелия трябва да се лекува в клиника в Германия

Ще се налага да ходи няколко пъти, защото у нас лечение на заболяването не се предлагало. За първи път ще пътува на 10 декември и мъжът трябва да се грижи за децата им. По-малкото беше на само месец, когато арестуваха Коцев, а сега е на половин година.

Задоволство от решението на съда, но изненада от големия размер на паричната гаранция изрази адвокат Ина Лулчева. Защитничката на кмета разказа, че чула варненци да коментират как ще съберат сумата. Малко по-късно Лена Бориславова обяви, че набирането започнало, и

посочи сметка на фондацията на депутата Манол Пейков

Гаранцията ще бъде внесена още днес. Лулчева припомни паричните гаранции на прокурорският син от Перник - 3 хил. лв., контрабандистът Паскал - 50 хил. лв., Васил Божков - 150 хил. лв. Защитниците искаха от съда клиентът им да бъде освободен с най-леката мярка "подписка".

Коцев ще се прибере при семейството си и ще се върне на работа в община Варна, каза другият му адвокат Николай Владимиров.