3 г. условно за банкова служителка от Асеновград, присвоила над 873 хил. лева

Районният съд в града я е признал за виновна 18 г. след първото теглене

3-годишна условна присъда с 5 г. изпитателен срок получи 57-годишната Росица Вангелова за присвояването на чужди пари в големи размери - 873 219,59 лв., докато в банка в Асеновград. Тя е била призната за виновна от Районния съд в града 18 г. след първото деяние.

Парите са присвоени с 1305 тегления на банкомати и плащания на пос терминали в периода от 2 октомври 2007-а до 5 септември 2013 г. Освен в Асеновград, такива са правени в Пловдив, София, Смолян, Хисаря, Бургас и Велинград. Вангелова е призната за невинна за две от плащанията, описани в обвинителния акт. Той няколко пъти беше връщан на прокуратурата за преработване, като първоначално делото беше на Окръжния съд в Пловдив.

Освен условната присъда, наказанието ѝ включва забрана да заема материалноотчетническа дейност и да упражнява професия, свързана с пазенето и управлението на чуждо имущество за 6 6 г. Съдът е отхвърлил приетия за съвместно разглеждане граждански иск на банката. Росица Вангелова трябва да плати 7070,18 лв.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Пловдив в 15-дневен срок.