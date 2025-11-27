ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германската автомобилна индустрия загуби 50 000 ра...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21802018 www.24chasa.bg

3 г. условно за банкова служителка от Асеновград, присвоила над 873 хил. лева

Никола Михайлов

[email protected]

2424
Росица Вангелова пред съдебната палата в Пловдив, преди делото да бъде изпратено в Асеновград.

Районният съд в града я е признал за виновна 18 г. след първото теглене

3-годишна условна присъда с 5 г. изпитателен срок получи 57-годишната Росица Вангелова за присвояването на чужди пари в големи размери - 873 219,59 лв., докато в банка в Асеновград. Тя е била призната за виновна от Районния съд в града 18 г. след първото деяние. 

Парите са присвоени с 1305 тегления на банкомати и плащания на пос терминали в периода от 2 октомври 2007-а до 5 септември 2013 г. Освен в Асеновград, такива са правени в Пловдив, София, Смолян, Хисаря, Бургас и Велинград. Вангелова е призната за невинна за две от плащанията, описани в обвинителния акт. Той няколко пъти беше връщан на прокуратурата за преработване, като първоначално делото беше на Окръжния съд в Пловдив.

Освен условната присъда, наказанието ѝ включва забрана да заема материалноотчетническа дейност и да упражнява професия, свързана с пазенето и управлението на чуждо имущество за 6 6 г. Съдът е отхвърлил приетия за съвместно разглеждане граждански иск на банката. Росица Вангелова трябва да плати 7070,18 лв. 

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Пловдив в 15-дневен срок. 

Росица Вангелова пред съдебната палата в Пловдив, преди делото да бъде изпратено в Асеновград.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.