Смут в редиците кой да събира пари за гаранцията на Благо Коцев

Вече са събрани около 150 хил. лв.

Много хора във фейсбук призовават да се събират пари за гаранцията на Благомир Коцев от 200 хил. лв., която Варненският съд наложи днес. Явно обаче между събирачите е възникнало съперничество.

Първи кампания започна Манол Пейков, който обяви сметката на фондацията си за набиране на средства за гаранцията. Той стори това към 18:30 ч. като обяви, че внася хиляда лв. от последната си депутатска заплата. Лена Бориславова призова симпатизантите да внасят в тази сметка. Елисавета Белобрадова - също. И други привърженици на "Да, България" споделяха сметката на Пейков във фен групите си.

Два часа и половина по-късно в профила на Асен Василев обаче се появи следното съобщение:

Нека не позволяваме Благо да остане и ден повече в ареста!

Да съберем заедно парите за неговата гаранция!

Това е единствената дарителска кампания, подкрепена от семейството на Благо - Ками, Биляна, Рубин и Евелина Коцеви.

Споделен е линк към платформа, на която актьорът Филип Буков също събира средства за гаранцията. В коментарите под този пост хора пишат в смисъл - нека да внасяме тук, а не на личната сметка на Манол Пейков, защото тук е целево.

Към кампанията на Филип Буков насочва и официалният профил на Продължаваме промяната във фейсбук.

Междувременно Пейков обяви, че е събрал над 90 хил. лв., а Филип Буков - над 60 хил.