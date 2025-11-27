ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Остава в ареста 17-годишният, обвинен за убийството в "Студентски град"

Темида СНИМКА: Pixabay

Софийският градски съд определи мярка „задържане под стража" спрямо 17-годишния украински гражданин, обвинен за убийството в "Студентски град". Съдът прецени, че има опасност да се укрие и да извърши престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка. От събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение, че е извършил деянието, за което е обвинен.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред САС, съобщи Нова тв. 

Непълнолетният е обвинен за това, че на 22 ноември в „Студентски град" по хулигански подбуди умишлено умъртвил жертвата, като го намушкал с нож в областта на лявото бедро. Нанесената прободна рана е засегнала големи кръвоносни съдове и е предизвикала остра кръвозагуба. Смъртта на младежа е настъпила на 25 ноември въпреки оказаната му своевременна висококвалифицирана медицинска помощ.

