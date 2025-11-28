ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лимитирана серия от златни лири пусна Гърция на па...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21802907 www.24chasa.bg

2500 души за 5 часа дариха парите за гаранцията на Благо Коцев

4324
Благомир Коцев днес във Варненския съд Снимка: Надежда Алексиева

Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани. Това написа депутатът Манол Пейков на страницата си във фейсбук и публикува документа за плащане към бюджета. Съдът определи гаранция от 200 000 лева за излизането от ареста на кмета на Варна.

Парите за гаранцията на кмета на Варна Благомир Коцев са събрани и преведени на Варненския окръжен съд точно в 00 часа и 26 минути на 28 ноември 2025 година. Това написа депутатът Манол Пейков на страницата си във фейсбук и публикува документа за плащане към бюджета.

"С други думи, утре сутрин Благо ще се прибере при семейството си", пише Манол Пейков.

Пейков и актьорът Филип Буков обявиха дарителски кампании, след като съдът реши, че Коцев може да излезе от ареста срещу 200 000 лева парична гаранция.

Около 2500 души откликнаха и направиха дарениия - по 10-20, но и по 1000 лв.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Благомир Коцев днес във Варненския съд Снимка: Надежда Алексиева

Приятели, с ъ б р а н и са! Парите за гаранцията на Благо са събрани-и! <3 Към 23:00 (четири часа и половина след...

Posted by Manol Peykov on Thursday, November 27, 2025

Приятели, парите за гаранцията на Благо – точно 200,000 лева, събрани от в а с за малко повече от четири часа – бяха п р...

Posted by Manol Peykov on Thursday, November 27, 2025

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание