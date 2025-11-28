2500 души за 5 часа дариха парите за гаранцията на Благо Коцев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани. Това написа депутатът Манол Пейков на страницата си във фейсбук и публикува документа за плащане към бюджета. Съдът определи гаранция от 200 000 лева за излизането от ареста на кмета на Варна.

Парите за гаранцията на кмета на Варна Благомир Коцев са събрани и преведени на Варненския окръжен съд точно в 00 часа и 26 минути на 28 ноември 2025 година. Това написа депутатът Манол Пейков на страницата си във фейсбук и публикува документа за плащане към бюджета.

"С други думи, утре сутрин Благо ще се прибере при семейството си", пише Манол Пейков.

Пейков и актьорът Филип Буков обявиха дарителски кампании, след като съдът реши, че Коцев може да излезе от ареста срещу 200 000 лева парична гаранция.

Около 2500 души откликнаха и направиха дарениия - по 10-20, но и по 1000 лв.