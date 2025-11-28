ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лимитирана серия от златни лири пусна Гърция на па...

Инвестиции и инфраструктура - "24 часа" събира в Пловдив кметовете на Южна България с министри и бизнес

Площадът пред общината в Пловдив.

"Южна България - рестарт и постижими цели"  е форумът, на който Медийната платформа "24 часа" събира днес местната власт с представители на изпълнителната, депутати, бизнеса и академичната общност в региона.

Двама вицепремиери - министърът на иновациите и растежа Томислав Дончев и на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, ще участват в дискусията в Културния дом "Борис Христов".

Домакин на събитието, което е част от националната кампания на "24 часа" "Общините - перспектива 2027", е кметът на Пловдив Костадин Димитров. Ще се включат и десетки негови колеги от региона. Предишният форум от инициативата бе през юни във Велико Търново, а първият бе в София.

Партньори на форума са "Електрохолд", "Виваком", Пощенска банка, КЦМ, "Филип Морис", "Аурубис" и "Сиском".

Освен темата за икономическото развитие на Южна България, инфраструктура, съвместни стратегии между общините за привличане на инвестиции, ще се обсъжда и транспортната свързаност в региона.

