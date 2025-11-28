Росен Плевнелиев: Румен Радев през ПП-ДБ ще търси нестабилност през първите месеци на 2026 г.

Правителството трябва да остане работещо до президентските избори, заяви президентът Росен Плевнелиев по Нова тв.

Три са важните моменти за догодина. На първо място е влизането на България в организацията за икономическо сътрудничество в средата на юни. Второ е планът за възстановяване, остават още 6 милиарда. И третото е доброто име на България. Влизаме в еврозоната счупени, намачкани. А това е бъдещето на децата ни.

Със сигурност Румен Радев ще иска да вземе властта. Единият е като Първанов, по демотратичен начин. А той иска нестабилност. ПП/ДБ са родени от него в онзи самолет за Китай. И следващите месеци те и "Възраждане" ще опитат да счупят парламента.

Младите хора гласуват анти. И заради това Румен Радев ще се представя за алтернатива.