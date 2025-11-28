ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Плевнелиев: Румен Радев през ПП-ДБ ще търси нестабилност през първите месеци на 2026 г.

Росен Плевнелиев Кадър: Нова тв

Правителството трябва да остане работещо до президентските избори, заяви президентът Росен Плевнелиев по Нова тв.

Три са важните моменти за догодина. На първо място е влизането на България в организацията за икономическо сътрудничество в средата на юни. Второ е планът за възстановяване, остават още 6 милиарда. И третото е доброто име на България. Влизаме в еврозоната счупени, намачкани. А това е бъдещето на децата ни.

Със сигурност Румен Радев ще иска да вземе властта. Единият е като Първанов, по демотратичен начин. А той иска нестабилност. ПП/ДБ са родени от него в онзи самолет за Китай. И следващите месеци те и "Възраждане" ще опитат да счупят парламента.

Младите хора гласуват анти. И заради това Румен Радев ще се представя за алтернатива. 

Росен Плевнелиев Кадър: Нова тв

