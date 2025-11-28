ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лимитирана серия от златни лири пусна Гърция на па...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Съдии се отвеждат от делото на обвинения в блудство фотограф от Пловдив Димитър Дардов

Ваня Драганова

2828
Съдиите Екатерина Роглекова и Силвия Цанкова Снимка: Радко Паунов

Екатерина Роглекова и Силвия Цанкова са се произнасяли по мярката му за неотклонение

Съдиите Екатерина Роглекова и Силвия Цанкова са си направили отвод по делото на обвинения в блудство с малко момиче и детска порнография фотограф от Пловдив Димитър Дардов. Делото е било разпределено на състав, сформиран от тях двете и Теофана Спасова, след като Апелативният съд отмени намалената от 7 на 4 години присъда, постановена при първото разглеждане на случая от окръжни магистрати.

Роглекова и Цанкова са се произнасяли по мярката да неотклонение на Димитър Дардов при задържането му през есента на 2023 г., затова и сега, за да няма съмнения в тяхната безпристрастност, си правят отвод. Предстои определянето на нов състав.

Още когато процесът мина за първи път пред Окръжния съд обаче, бяха направени много отводи по искане на защитата на Дардов. Става дума за съдиите Цветан Цветков, който впоследствие се пенсионира, Петко Минев, Веселина Семкова, Весела Евстатиева, Миглена Маркова, Иванка Гоцева и Атанаска Анастасова. 

Дардов е подсъдим за блудство с малко момиче във вила на Върховръх, оставено от майка му на фотографа да го гледа, както и за създаването на 6 клипа, "изобразяващи реални блудствени действия и похотливо показване на половите органи".

Димитър Дардов в съда в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

