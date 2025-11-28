Николай Василев: По-добре да стоим със стария бюджет, отколкото с катастрофалния лошия нов

Разходите да бъдат намалени с 15, дори 20 млрд. лева, смята икономистът и бивш вицепремиер

Още нищо не се е случило след протеста. Бюджетът не е изтеглен, може да бъде изтеглен, така че засега нищо. Това заяви по бТВ Николай Василев, бивш вицепремиер в правителствата на Сакскобургготски и Станишев. Продължаваме разговорите и закъсняваме с графика, допълни той.

Имам едно желание за рождения си ден, следващият път като ви гостувам, да не говорим за бюджет, заяви Василев и си припомни, че в детството му играели на една игра "блато". "В тази игра като тръгнеш надолу, затъваш все повече и се удавяш в блатото. В момента сме в бюджетно блато 3-5-8. Представям си го по следния начин - приемаме всяка година бюджет уж с 3% дефицит, за което аз съм против, аз съм за излишък. Те са фалшиви, всички знаем, че започваме някъде от минус 5 на сто, със счетоводни номера и измами финишираме накрая с 8. В такова бюджетно блато се намираме. А моето желание е, когато ме поканите да говорим за хубави неща от реалния живот, а не за бюджетната пневмония".

На Василев му се иска да говори, че в страната има нова демографска политика и се раждат два пъти повече деца, да има бизнес, заводи, производства, износ. Да има толкова добър университет, че да искат децата да останат да учат в него. Друга мечта му е български фирми да завладеят световните борси и да има министерство на икономиката, което да знае, че и в България има борси и капиталови пазари, защото 20 години не знаело или с нищо не е показало това. Накрая той си помечта да има национален стадион поне толкова хубав, колкото в Тирана.

Василев се спря на декларация на бившите министри и зам.-министри, в което първата точка беше да се изтегли бюджета. Следващите призиви в нея са да настъпи обрат в бюджетната политика, да се вкарват бюджети с разходи до 40% от БВП, както е било през целия преход и до 2021 г. и както е записано в Закона за публичните финанси. В този бюджет се върви към 50% от БВП, което никога не е било, казва бившият вицепремиер. Другият акцент е да се престане с бюджетния дефицит и да има излишъци в добри години като тези. И да настъпят оптимизации и реформи в публичния сектор, настояват още бившите министри, цитирани от Василев, който също се е подписал под декларацията.

Тези изисквания можел да ги изпълни този, който е смел, реформатор и който мисли за бъдещето. В момента почти нямало реформатори сред лидерите на управляващите, но голямото мнозинство народни представители от ИТН, ГЕРБ и може би частично от ПП-ДБ, а защо не и от други партии, дълбоко в душата си смятали, че това, което Василев казва, е правилно.

"На всички, които преди Коледа си пожелават тези колосални разходи, които вървят към 50%, а и още нови разходи, няма да коментирам. Подкрепям работодателите, че излязоха от тристранката, да не са фон да безумни действия. Подкрепям да няма увеличение на социалните осигуровки и данък "дивидент", защото реформите трябва да се правят в частта на разходите. Добре е да бъдат намалени с 15-20 млрд. лева за следващата година. Както и виждах 15 млрд. лева излишни разходи пред тази година".

Еврозоната нямала нищо общо с бюджета. Според Василев популизма в главите на управляващите си е там с и без еврозона. Еврозоната си е там с и без бюджет и е едно от малкото хубави неща, които са се случили, смята той. Това, което Бойко Борисов е казал в последните дни съвпада с положителния шантаж на финансовите министри в миналото, казвайки - не ни гласувайте бюджета, само че оставаме с миналогодишния бюджет, който не е толкова щедър.

По-добре да стоим със стария бюджет, отколкото с катастрофалния лошия нов, казва още той.

По повод рафинерията Василев смята, че решението е голям западен инвеститор да я купи. А не държавата да извади 2 млрд. евро и по комунистическо олигархичен модел да я управлява.