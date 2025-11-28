Вероника Димитрова: Има пандемия за отнемане на имоти с лъжесвидетели

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 30 сигнала е получила Вероника Димитрова за отнети имоти по обстоятелствена проверка, обясни тя по Нова тв. "Има истинска пандемия", категорична е журналистката. Най-много били в община "Нови Искър".

Една от причините е ниското наказание за лъжествидетелстване, което е до 5 години. Вече се прави промяна в закона.

Вероника Димитрова разказа за поредния случай за къща в квартал "Бенковски", където е действано със същите свидетели при същия нотариус, като при преден случай с апартаментите на американска гражданка.