Вероника Димитрова: Има пандемия за отнемане на имоти с лъжесвидетели

Вероника Димитрова получава наградата “Достоен българин” през 2024 г. Снимка: 24 часа

Над 30 сигнала е получила Вероника Димитрова за отнети имоти по обстоятелствена проверка, обясни тя по Нова тв. "Има истинска пандемия", категорична е журналистката. Най-много били в община "Нови Искър". 

Една от причините е ниското наказание за лъжествидетелстване, което е до 5 години. Вече се прави промяна в закона.

Вероника Димитрова разказа за поредния случай за къща в квартал "Бенковски", където е действано със същите свидетели при същия нотариус, като при преден случай с апартаментите на американска гражданка.

