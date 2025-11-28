ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лимитирана серия от златни лири пусна Гърция на па...

Повече фирми от района на Сливен ще работят на територията на военната база "Ново село"

Кметът на Сливен Стефан Радев и командирът на италианския контингент във военната база "Ново село" полковник Матия Широко Снимка: Община Сливен

Повече компании и фирми от района на Сливен да се включват в бизнес дейностите, които се извършват на територията на военната база "Ново село", която се намира в сливенска област. За това кметът на Сливен Стефан Раден разговаря с полковник Валерио Драго, който оглавява администрацията на италианското звено на полигона, съобщиха от пресцентъра на общината. За тази цел община Сливен ще съдейства за провеждането на информационна среща на местния бизнес и италианската военна част.

Това бе договорено при посещение на кмета Радев в базата. Преди разтовора си с полковник Драго градоначалникът се срещна с командира на италианския контингент полковник Матия Широко. Висшият военнослужещ пое командването на италианската част през месец август т.г. и ще оглавява бойната група на Алианса у нас до февруари 2026 г., когато ще се осъществи поредната ротация на ръководството. От октомври  2022 г. Италия изпълнява ролята на рамкова държава на бойната група на НАТО в България.

Пред кмета командирът за пореден път изрази добрите си впечатления и симпатия към Града под Сините камъни. При опознавателната среща с Радев през септември италианецът определи Сливен като гостоприемен, топъл, спокоен и много красив.

Широко връчи на градоначалника плакет в знак на благодарност за отзивчивостта и любезното домакинство от страна на община Сливен. От името на цялата италианска част бе връчено дарение на сливенската администрация в размер на три хиляди лева.

Кметът Радев оцени високо благородната инициатива на италианските военнослужещи и благодари за жеста. Той увери, че средствата ще бъдат насочени по предназначение – в спортната и социалната сфери.

