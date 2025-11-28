Коли от провинцията опитват да блокират центъра на София, пращат им паяци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьори спират на аварийни светлини и вдигат капаците на автомобилите, за да не плащат зона в центъра на София. За това съобщи кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков.

По думите му автомобилите са с извънсофийска регистрация и блокират движението в центъра.

От Центъра за градска мобилност са изпратили паяци, за да отстранят „авариралите" автомобили.

"В момента автомобили с извънсофийска регистрация спират из центъра, правят се на развалени и блокират движението. От ЦГМ изпращат паяци", пише Трайков във фейсбук.

Граждани сигнализират да се избягва преминаване по бул. „Дондуков" и ул. „Г.С. Раковски". На място има полиция.

"Видимо няма сериозни щети, само създават задръстване, пише потребител в социалните мрежи.

"По непотвърдена информация става дума за протест на опозиционната партия в парламента „Величие". Има коли и пред президентството. Протестиращите спрели автомобилите, слезли от тях и ги заключили. Към момента колите биват репатрирани с паяци. Протестната проява причини огромни задръствания в центъра на София", съобщава Дарик.