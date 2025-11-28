ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Теменужка Петкова се среща днес със социалните партньори заради бюджета

Елица Чупарова

Теменужка Петкова

Финансовата министърка Теменужка Петкова ще се срещне днес от 10 часа със социалните партньори.

Това обяви председателката на парламента Рая Назарян в пленарна зала, след като лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов поиска да знае дали няма да има промяна в днешния дневен ред, свързана с оттеглянето на бюджета за 2026 г.

"Вчера Бойко Борисов заяви, че правителството ще оттегли проекта за бюджет. Ние днес очаквахме да бъде внесен проект за решение на Народното събрание за оттегляне на бюджета, къде е това решение? Или за пореден път сутрин Борисов казва едно, вечер се случва друго", попита той. Атанасов искаше да разбере дали тя ще внесе нова точка в дневния ред по темата.

"Г-н Борисов вчера обяви, че се възстановява диалога по приемането и обсъждането на бюджета", обяви шефката на НС.

След резултата от днешните преговори във финансовото министерство щяло да стане ясно какво предстои по бюджетната процедура.

В началото на работния ден днес се регистрираха 154 депутати. В програмата им са включени 2 законопроекта за ратифициране, както и редовния петъчен парламентарен контрол.

