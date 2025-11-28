Божидар Божанов: Успехът на протеста е налице, но не е време за празнуване

Успехът на протеста е на лице – бюджетът беше изтеглен заради реакцията на гражданите, заяви по бТВ зам.-председателят на ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов.

По думите му лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски е станал „лидер" на войната срещу средната класа.

„Единствените, които бранеха този бюджет бяха Пеевски и Йордан Цонев. Дори по време на злощастното заседание на бюджетна комисия – те дърпаха микрофоните и щяха да се бият. Това е техният бюджет. Сигурен съм, че на почти никой в ГЕРБ не му е харесвал този бюджет, но Пеевски ги беше заставил той да мине така. В рядък момент на политическо самосъхранение, Борисов видя, че това е грешен път и изтегли бюджета", каза депутатът.

Според него не е време за празнуване, защото войната срещу Пеевски не е приключила. Той допълни, че гражданите трябва да са в протестна готовност и да продължат да отстояват свободата. Божанов посочи, че предстои да се види дали наистина ще бъдат направени исканите поправки в Бюджет 2026.

Относно предупреждението на председателя на БСП Атанас Зафиров, че левицата ще излезе от коалицията, ако техните предложения не присъстват във финансовата рамка за следващата година, Божанов каза: „Той вчера не каза нито една конкретика, защото какво социално има в този бюджет? Ние го наричаме ляв, защото той е бюджет на разхищението, но социалните мерки в него не са никак много".