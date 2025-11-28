"Възраждане": ДПС искат да започне смяна на шефовете на службите до месец

ДПС искат бърза смяна на шефовете на службите, предупредиха от "Възраждане". Те са внесли промени между двете четения в законопроект за МВР, който иначе е за обмяна на информация между вътрешното министерство и други европейски служби. Вътре "ДПС-Ново начало" предлагат да се допише, че в едномесечен срок след приемането му трябва да бъдат прекратени правомощията на шефовете на ДАНС, ДАР и ДАТО.

Това каза зам.-шефът на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров в кулоарите на парламента. Законопроектът е бил разгледан на вчерашното заседание на комисията по вътрешна сигурност, на която юристът от групата на Костадин Костадинов е член.

"Политизирането на ръководствата на службите за сигурност продължава. Вчера на заседанието на вътрешната комисия в законопроект за промени в закона за МВР, залежаващ от 30 юни в деловодството на НС, между първо и второ гласуване от "Ново начало" са внесени промени в съвсем различни закони, с различен предмет", обясни Петров.

Според промените в едномесечен срок след приемането на въпросния законопроект в пленарна зала, трябвало да се стартира процедура по избор на нови ръководствата и на ДАНС, и на ДАР, и на ДАТО.

"С откриването на процедурата се прекратяват правомощията на сегашните ръководители на трите служби за сигурност", заяви депутатът.

От "Възраждане" очакват това предложение да влезе още другата седмица това предложение да влезе за гласуване в зала. Ако това се случи, депутатите от групата ще го обжалват пред Конституционния съд. Причината е, че според тях планираното в промените прекратяване на правомощията на ръководствата на службите за сигурност било опасно за националната сигурност.