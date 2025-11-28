ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С леки спадове започна последната ноемврийска сеси...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21803477 www.24chasa.bg

23 души са ранени в 22 тежки катастрофи в страната за ден

1396
Кадър от тежката катастрофа в Пловдив, при която преди дни загинаха трима. Околовръстното шосе на Пловдив е тясно, а след ремонта му мантинелите го превърнаха в капан. Те не позволяват при насрещно навлизане водачите да се предпазят, навлизайки в банкета, както се случи с последната катастрофа. Снимка: Никола Михайлов

Общо 23 души са ранени при станалите 22 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР и БТА.

В София са регистрирани 38 леки пътнотранспортни произшествия и пет тежки катастрофи с петима ранени.

От началото на месеца 38 души са загинали на пътя, а от началото на годината загубилите живота си вследствие на катастрофи са 411. При сравнение с реалните данни за загиналите - 428 през същия период на 2024 година, се отчитат със 17 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 година, анализират от МВР. 

Кадър от тежката катастрофа в Пловдив, при която преди дни загинаха трима. Околовръстното шосе на Пловдив е тясно, а след ремонта му мантинелите го превърнаха в капан. Те не позволяват при насрещно навлизане водачите да се предпазят, навлизайки в банкета, както се случи с последната катастрофа.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.