23 души са ранени в 22 тежки катастрофи в страната за ден

Общо 23 души са ранени при станалите 22 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на МВР и БТА.

В София са регистрирани 38 леки пътнотранспортни произшествия и пет тежки катастрофи с петима ранени.

От началото на месеца 38 души са загинали на пътя, а от началото на годината загубилите живота си вследствие на катастрофи са 411. При сравнение с реалните данни за загиналите - 428 през същия период на 2024 година, се отчитат със 17 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 година, анализират от МВР.