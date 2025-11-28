ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С леки спадове започна последната ноемврийска сеси...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21803541 www.24chasa.bg

МВР спря поръчката за 575 нови патрулки, но ще си купи 405 джипа и 285 мотора

8204
Нови автомобили бяха купени през 2024 г.

МВР спря покупката на поне 575 нови автомобила. Това беше една от трите обособени позиции в мегапоръчката за над 126 млн. лв. без ДДС за нови превозни средства. 

Причината за спиране на първата позиция е, че класираната на първо място фирма е дала по-висока цената от тези на второ и трето място. Така "Консорциум „ДАС Авто 2025" е с предложил обща цена за 1 автомобил  89 750 лв. без ДДС и обща стойност за  всички коли - 51 606 250 лв.  Хардуерът и софтуерът тук е  3 726 000  лв. Така общата им цената става 55 332 250 лв.

На второ място е класирана „БОХЕМИЯ ЕКИПАУТО" с цена за 1 автомобил от 76 650 лв. без ДДС и обща стойност от 44 073 750 лв. Тук хардуерът струва 3 760 500 лв. А общата цената става 47 834 250 лв. 

На трето място пък е "ΜΟΤΟ ΠΦΟЕ" с цена за една кола от 77 650 лв. и общо 44 073 750 лв. А хардуерът и софтуерът са с обща цена от 3 760 500 лв. Цялата им оферта пък е за 48 409 250 лв. 

"Считам за целесъобразно обособена позиция № 1 При останалите две има избрани победители. Така 405 нови автомобили 4х4 ще достави „Бохемия Екипауто". Сумата тук е около 95 хил. лв. 

„Закупуване на не по- малко от 575 броя нови, неупотребявани леки автомобили 4х2 за нуждите на СДВР и ОДМВР да се прекрати на основание чл. 110 ал. 1, т. 5 от ЗОП, пише в мотивите си качени на 24 ноември зам.-министърът Любомир Йосифов. 

 285 нови мотоциклети ще достави „АУТО БАВАРИЯ".

Джиповете ще са 405 и ще ги достави "Бохемия Екипауто" - вносител на "Шкода". 

Както "24 часа" писа МВР разполага с общо 5383 автомобила. 

Нови автомобили бяха купени през 2024 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Цветанка Минчева: Плащайте с карта в първите дни на 2026 г.