МВР спря поръчката за 575 нови патрулки, но ще си купи 405 джипа и 285 мотора

МВР спря покупката на поне 575 нови автомобила. Това беше една от трите обособени позиции в мегапоръчката за над 126 млн. лв. без ДДС за нови превозни средства.

Причината за спиране на първата позиция е, че класираната на първо място фирма е дала по-висока цената от тези на второ и трето място. Така "Консорциум „ДАС Авто 2025" е с предложил обща цена за 1 автомобил 89 750 лв. без ДДС и обща стойност за всички коли - 51 606 250 лв. Хардуерът и софтуерът тук е 3 726 000 лв. Така общата им цената става 55 332 250 лв.

На второ място е класирана „БОХЕМИЯ ЕКИПАУТО" с цена за 1 автомобил от 76 650 лв. без ДДС и обща стойност от 44 073 750 лв. Тук хардуерът струва 3 760 500 лв. А общата цената става 47 834 250 лв.

На трето място пък е "ΜΟΤΟ ΠΦΟЕ" с цена за една кола от 77 650 лв. и общо 44 073 750 лв. А хардуерът и софтуерът са с обща цена от 3 760 500 лв. Цялата им оферта пък е за 48 409 250 лв.

"Считам за целесъобразно обособена позиция № 1 При останалите две има избрани победители. Така 405 нови автомобили 4х4 ще достави „Бохемия Екипауто". Сумата тук е около 95 хил. лв.

„Закупуване на не по- малко от 575 броя нови, неупотребявани леки автомобили 4х2 за нуждите на СДВР и ОДМВР да се прекрати на основание чл. 110 ал. 1, т. 5 от ЗОП, пише в мотивите си качени на 24 ноември зам.-министърът Любомир Йосифов.

285 нови мотоциклети ще достави „АУТО БАВАРИЯ".

Джиповете ще са 405 и ще ги достави "Бохемия Екипауто" - вносител на "Шкода".

Както "24 часа" писа МВР разполага с общо 5383 автомобила.