Асен Василев: Да изтеглят бюджета и да предложат нов. Ще работим между Коледа и Нова година

Да спрат шикалкавенията и да оттеглят бюджета, или повече да не ни търсят, заяви лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов

Правителството да внесе изцяло нова макрорамка. Причината е, че освен 2% ръст на осигуровката за пенсия догодина е предвиден и още един процентен пункт през 2027-а.

Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в кулоарите на парламента.

"Трябва да бъде изчистена цялата тази грешна философия, заложена в бюджета, за да може реално да се направят промените, които гражданите и бизнеса искат. Ако това не се случи, със сигурност ще има нови протести", категоричен бе Василев.

"За да се промени бюджета, трябва да се промени 3-годишната прогноза, която като мотиви е над 200 страници. Трябва да се промени това, което се прогнозира за 2026-2028 г. Трябва да се променят основни параметри в приходната част, тъй като и от Европа ни казаха, че заложените в бюджета приходи, в цялата рамка, не отговарят на реалността и на това, което ще бъде събрано", обясни той.

"На коляно да се правят такива големи промени в бюджета е невъзможно и няма смисъл. Правилното нещо, което трябва да се направи е бюджетът да бъде изтеглен, да се направи 3-годишната прогноза, новата рамка. Тя да се обсъди в тристранката и бюджетът да влезе тук", каза още бившият финансов министър от ПП.

Василев бе категоричен, че и преди е имало случаи, в които бюджетът е бил приеман за 4 седмици.

"Ако се изтегли днес бюджета и влезе до края на другата седмица отново в НС, спокойно може да бъде приет преди Нова година. Ще работим между Коледа и Нова година, няма проблем, както работят всички граждани. Да се организират, а не да правят всякакви импровизации. С такива изкараха всички хора на улицата", заяви лидерът на "Промяната".

"Вчера поискахме този брутален бюджет да бъде оттеглен. Мандатоносителят се съгласи с нас, направи изявление. Днес разбираме, че започват да шикалкавят. Или оттеглят бюджета, или повече да не ни търсят в тази история", заяви лидерът на ДСБ ген. Атанас Атанасов.

По-рано днес той поиска от председателката на НС Рая Назарян да каже дали ще вкара нова точка в дневния ред на депутатите за оттеглянето на бюджета. Тя пък му обясни, че днес в 10 ч. във финансовото министерство Теменужка Петкова ще се срещне с работодателите и синдикатите, тъй като диалогът с партньорите е възстановен.

"Дали ще ни потърсят е друг въпрос. Работа е на мнозинството и правителството", допълни ген. Атанасов. И обясни, че, който е внесъл законопроекта за бюджета, трябва да го оттегли.

"Сега в 10 ч. се събират, не знам какво ще измислят, но единственият начин е да го оттеглят този бюджет. Да се мине по законовата процедура, да свикат Тристранката, да обсъдят по съответния ред и да го внесат на първо четене в парламента", каза още Атанасов.

"Големият въпрос е дали наистина ще бъде изтеглен бюджета. Бойко Борисов вчера излезе, каза, че го изтегля, след това обаче му дръпнаха ушите. Много бързо Зафиров (вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров- б. р.) влезе в кабинета на Пеевски и през него бяха дръпнати ушите на Борисов публично. Можело да падне всичко, ако това нещо се случи, ще видим каква ще бъде следващата стъпка", коментира и съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.