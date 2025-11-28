В Монтана блеснаха светлините на коледната магия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Коледно-новогодишната програма в Монтана започна бляскаво. Поп звездата Михаела Маринова зададе тон на настроението, а 3D мапинг шоуто и искрящата елха направиха на площада истинска светлинна феерия.

Концертът създаде приповдигнато настроение на всички присъстващи.

Вече е открит и Коледен базар на площад „Жеравица" от 27 ноември 2025 г. до 1 януари 2026 г., организиран от община Монтана.

На пешеходната зона на площада са разположени 16 дървени къщички и открити площи за продажба единствено на коледни стоки -украшения, венци, свещи, натурални сапуни домашно производство, гипсови изделия, бижута, сладкарски изделия и други коледни сувенири за вашата празнична трапеза. Тук търговците предлагат топла белгийска напитка, сладкиши и вкусна скара.

Коледната градска украса предлага привлекателни места за фотография.