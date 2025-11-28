Жена блъсна с колата пешеходка в Монтана

Жена на 56 г. от Монтана управлявала собствения си лек автомобил „Фолксваген пасат". В близост до кръстовището с ул. „Цар Борис III", водачката не пропуснала движещата се по пешеходна пътека пешеходка – жена на 55 г. от гр. Монтана и я блъснала.

Инцидентът станал на 27.11.2025 г., около 17:00 ч., в гр. Монтана, с посока на движение от бул. „Трети март" към ул. „Извора". От реализираното ПТП е причинена средна телесна повреда на пешеходката, изразяваща се във фрактура на тазобедрена става на долен ляв крайник. Същата е настанена за лечение в МБАЛ-Монтана, без опасност за живота.

Водачката е изпробвана за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. Местопроизшествието е посетено от ДОГ, извършен е оглед и по случая е образувано ДП за престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б" от НК. Работата по случая продължава РУ-Монтана.