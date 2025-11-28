Нарязаха гумите на колата на 36-годишна жена от Монтана

За времето от 17:45 ч. до 19 ч. на 27.11.2025 г., в гр. Монтана неизвестен извършител, използвайки остър предмет е срязал предна и задна десни гуми на паркиран лек автомобил „Пежо 208", собственост на жена на 36 г. от гр. Монтана. Местопроизшествието е посетено от ДОГ, извършен е оглед и по случая е образувано ДП за престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК. Стойността на причинената щета и самоличността на извършителя са в процес на установяване. Работата по случая продължава РУ-Монтана.