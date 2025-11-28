ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италия осъди 12 българи в мащабен процес за прости...

Пеевски: Няма да позволя някой, който се е изтропосал на жълтите павета, да дели хората

Елица Чупарова

Делян Пеевски в НС СНИМКА: Велислав Николов

Кой дели на класи хората? Едно трябва да знаят (от ПП-ДБ): няма да има класи. Всички хора са еднакви, пазим всички хора. Работим за всички хора. Няма да позволя някой, който се е изтропосал на жълтите павета, да дели хората.

Това заяви лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента.

"Трябва да благодарят отново на АИКБ, че им направиха протеста", каза още Пеевски. 

По-рано от ПП-ДБ излязоха заедно в кулоарите и обясниха, че ако правителството не оттегли наистина бюджета, както вчера заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, протестите ще продължат. Те искат макрорамката на бюджета да бъде изцяло променена, за да няма вдигане на осигуровките.

