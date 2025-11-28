Пеевски: Няма да позволя някой, който се е изтропосал на жълтите павета, да дели хората

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кой дели на класи хората? Едно трябва да знаят (от ПП-ДБ): няма да има класи. Всички хора са еднакви, пазим всички хора. Работим за всички хора. Няма да позволя някой, който се е изтропосал на жълтите павета, да дели хората.

Това заяви лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента.

"Трябва да благодарят отново на АИКБ, че им направиха протеста", каза още Пеевски.

По-рано от ПП-ДБ излязоха заедно в кулоарите и обясниха, че ако правителството не оттегли наистина бюджета, както вчера заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, протестите ще продължат. Те искат макрорамката на бюджета да бъде изцяло променена, за да няма вдигане на осигуровките.