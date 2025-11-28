Петър Ганев: Южните области не трябва повече да разчитат на европейски фондове

Повечето европейски средства вече ще се насочват към Северна България, а южните области не трябва повече да разчитат на еврофондовете. Но силни ще са тези, които имат проекти.

Това обяви икономистът от Институт за пазарна икономика Петър Ганев на дискусията "Южна България - рестарт и постижими цели", на която Медийната платформа "24 часа" събира местната власт с представители на изпълнителната, депутати, бизнеса и академичната общност в региона. Партньори на форума са "Електрохолд", "Виваком", Пощенска банка, КЦМ, "Филип Морис", "Аурубис" и "Сиском".

Неизбежно е по-голямата част от европейските средства за отидат на север - подкрепя се и от Европейската комисия, и от централната власт в България. Това означава, че големите инфраструктурни проекти на юг трябва да се случат с национални средства или концесиониране, заяви още Петър Ганев.

"Влизаме в нов период на нашето развитие с приемането на еврото на 1 януари 2026 година и скъсваме връзките с прехода и валутния борд. Това е различна макроикономическа среда и среда за функциониране на регионите.

Ще има нова регионална рамка за писане на стратегии. Южен централен район спира да съществува и ще има един Южен, в който Пловдив и Стара Загора ще са в един район.

В тази среда начинът, по който местните власти работят ще бъде ключов. Има големи разлики между Севера и Юга. Въпреки тази информация, че Южен централен е най-бедният регион. Има известно объркване в тази информация, защото тук не се говори за инвестициите, където Южен централен район е доста напред. В тези данни трябва да четем, че дори в по-успешния Юг има достатъчно големи диспропорции както между отделните областни центрове, така и между областните градове и по-малките общини. Малките общини продължават да срещат много сериозни проблеми. И проблемът е как да се отключи растежът към по-малките общини и как да се отключи към по-голяма част от населението. Безработицата е ниска, но проблемът остава активирането на неактивните лица", заяви още Петър Ганев.

"Стартирахме тази инициатива прези две години, за да търсим работещи решения.

Следващата година "24 часа" навършва 35 години и общините са една от нашите каузи, за да имат хората равен старт в здравеопазването, в бизнеса, в образованието. Разчитаме на вас да застанете зад тези каузи със своите идеи.

Това е един от историческите моменти за България, след по-малко от месец влизаме в еврозоната и животът ни ще се промени. Затова сме се събрали тук", каза в началото на форума пък издателят на "24 часа" Венелина Гочева.