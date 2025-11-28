Васил Пандов ще съди Слави Трифонов

Хубавото е, че всяка лъжа катастрофира в съда. Ще заведа дело срещу Слави Трифонов и той ще трябва да докаже разказа си. Хубавото е, че има много хора, много свидетели, полицаи, които знаят къде бях.

Това заяви доц. Васил Пандов от "Продължаваме промяната" в кулоарите на парламента.

Според разказ на лидера на ИТН Слави Трифонов във фейсбук депутатът Пандов посочил на агитка две служителки на здравното министерство, които излизали от блокирания парламент, и тя атакувала жените. Доцентът от ПП обаче категорично отрече това.

"Когато го осъдя, ще даря пари на организации, които помагат на жени, пострадали от насилие", каза още депутатът.

"Пеевски и Трифонов решиха да се упражняват с манипулации по мой адрес. Пеевски вчера каза абсурдното твърдение, че аз съм причината за смъртта на полицай. Здравният министър и близките на загиналия обясниха, че нямам връзка с това. Трифонов с пост написа, че съм провокирал насилие и агресия спрямо служители на МЗ – това също е лъжа и манипулация. Случката се е случила далеч от мястото, където бях аз. Разговарях с няколко полицейски началници, предупредиха ме, че има провокатори на протеста", обясни Пандов.

Според него случката с жените от МЗ е била в една от страничните улици, където имало провокатори.

"Кой имаше интерес да изцапа този мирен протест на гражданите? Кой изпрати Черепа и провокаторите", запита Пандов.

"Защо Пеевски и Трифонов в един ден решиха да се занимават с мен? Виждам две причини. Вместо да коментират този многохиляден протест, те решиха да говорят по мой адрес. Същият ден, когато беше протеста, аз водих дебат в здравна комисия. Там представихме искането си Здравната каса да плаща и ваксините за грип на децата. Сега с бюджетът тази година НЗОК започна да заплаща антибиотици за деца до 7 години. Това ще струва 3 стотни от бюджета на НЗОК, но без мотиви управляващите казаха, че няма да го приемат", каза още депутатът от "Промяната".