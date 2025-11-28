Зафиров запозна френския посланик с актуалната политическа обстановка у нас

България и Франция могат да си сътрудничат още по-активно в областта на отбраната, сигурността на Черно море и ядрената енергетика. Тази теза застъпиха вицепремиерът Атанас Зафиров и френският посланик Н.Пр. Мари Дюмулен по време на среща в Министерския съвет.

В хода на разговора двамата отбелязаха отличните двустранни отношения между България и Франция и положителната роля на франкофонията за изграждането им. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Вицепремиерът заяви, че очаква в най-скоро време да бъде одобрена и приета актуализирана Пътна карта на българо-френското стратегическо партньорство. Посланик Дюмулен също изрази надежда с подписването на пътната карта да бъде даден нов тласък в развитието на двустранните отношения. По думите й темите, по които България и Франция могат да си сътрудничат, са свързани както с отбраната в рамките на ЕС, сигурността на Черно море и развитието на ядрената енергетика за граждански цели. Тя посочи, че в този аспект Франция може да окаже пълна подкрепа на страната ни.

Вицепремиерът Зафиров благодари за последователната подкрепа на Франция за членството на България в Шенген и еврозоната и заяви, че разчитаме тя да продължи по отношение членството на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Атанас Зафиров благодари и за подкрепата на френската страна за българските неделни училища там, които се финансират от Министерство на образованието и науката, общо 12 на брой и за грижите на френската държава за тях. Във Франция по данни на Министерство на външните работи (МВнР) живеят между 80 и 100 хиляди българи.

Вицепремиерът Зафиров запозна френския посланик с актуалната политическа обстановка в страната, която поставя под риск приемането на бюджета за 2026 г. – първият бюджет в евро, като отбеляза, че една от стратегическите цели на постигнатото съвместно управление, е приемането на България в еврозоната и завършването на процеса по евроинтеграция на страната ни.

Френският посланик Мари Дюмулен коментира, че се надява България да приеме бюджета, за да влезе по възможно най-добрия начин в еврозоната.